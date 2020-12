« Ce n’est pas moi qui l’ai tuée » : les premiers mots de l’accusé du meurtre de "l’inconnue du Frasnois"

Ses premiers mots sont très clairs, prononcés sans hésitation : « Je maintiens, ce n’est pas moi qui l’ai tuée ». C’est la première déclaration d’Alexandre Verdure à l’ouverture de son procès, ce mercredi matin devant la cour d’assises du Doubs, à Besançon. Il est jugé pour le meurtre d’une jeune prostituée roumaine de 18 ans, qui exerçait en Suisse. Debout dans le box des accusés, les cheveux tirés en arrière, l’air sûr de lui, l’accusé reste sur la dernière version donnée aux enquêteurs.

C’est le meilleur des fils » - le père de l’accusé

Ses parents, entendus brièvement par la cour, soutiennent cette innocence : « Je souhaite à tout le monde d’avoir un fils comme Alexandre » a confié le père à la barre. Il le décrit comme « gentil, sympathique, agréable… le meilleur des fils ». La mère de l’accusé, des sanglots de la voix a lancé : « Je ne comprends pas ce que mon fils fait là aujourd’hui ».

Tuée par deux proxénètes, selon l’accusé

Pendant ses auditions, Alexandre Verdure a reconnu avoir eu un rapport sexuel tarifé avec cette jeune femme à Sullens, près de Lausanne (Suisse), la nuit du crime. Il affirme que deux agresseurs auraient lors surgi, l’auraient obligé à rester entre deux voitures et auraient tué la prostituée, avec son couteau. Ils lui auraient alors demandé de se débarrasser du corps, en le menaçant avec une arme de s’en prendre à sa famille.

Fier d’être gendarme réserviste

L’accusé explique alors avoir voulu soigner la victime, avec un point de compression. Il aurait ensuite chargé le corps dans le coffre de sa voiture. Il reconnaît l’avoir transporté jusqu’au Frasnois (Jura), dans le bois où le cadavre a été retrouvé. Pourquoi a-t-il été épargné ? Grâce à son statut de gendarme réserviste, selon ses explications aux enquêteurs. « Ça me rend perplexe » a confié le directeur d’enquête ce mercredi matin à la barre, étant donné la violence des coups.

Face aux enquêteurs, il a expliqué « avoir tout fait pour que le corps soit retrouvé ». Des propos là aussi mis en doute par le directeur d’enquête. La découverte du cadavre est selon lui « le fruit d’un hasard extraordinaire ».

La jeune femme voulait fuir la Suisse

La défense a alors mis à mal certains points de l’enquête. Pourquoi le téléphone d’un proxénète « borne » à Sullens à 1h du matin ? Pourquoi les mains et les poings de l’accusé ne sont pas tuméfiés, s’il a porté des coups aussi violents ? Pourquoi les proxénètes n’appellent pas la prostituée entre 23h et 7h le lendemain ?

Les avocats de la défense, Me Emmanuelle Huot et Me Sylvain Cormier, montrent que la jeune femme voulait fuir et quitter la Suisse, elle l’avait dit à sa mère quelques jours plus tôt. Et qu’un des proxénètes se montrait souvent violent. « Est-ce impossible qu’ils aient voulu faire un exemple (en tuant la jeune femme) ? » lance Me Cormier. « Non ce n’est pas impossible » répond l’enquêteur à la barre. Qui a auparavant rappelé que des proxénètes n’ont pas intérêt à des tuer un prostituée, puisqu’elle leur rapporte de l’argent.