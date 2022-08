"Ce n'est pas un endroit dangereux", dit le maire de Savignac-les-Ormeaux où le dramatique accident a eu lieu

L'Ariège sous le choc après un terrible accident survenu vendredi après-midi à Savignac-les-Ormeaux, près d'Ax-les-Thermes, en direction de l'Andorre. Deux véhicules se sont percutés en face à face vers 15h. Six personnes, dont deux mineurs, ont péri dans cet accident dont la cause n'est pas encore connue. Quatre blessés, dont deux graves, ont été transportés à l'hôpital Purpan de Toulouse.

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. À ce stade, la vitesse d'un ou des véhicules n'a pas été évoquée par les autorités. Le maire de Savignac-les-Ormeaux estime que cette portion de la RN20, qui a ouvert en 2017 pour contourner Ax-les-Thermes, n'est pas particulièrement dangereuse.

France Bleu Occitanie : Cette portion de la RN20 est-elle dangereuse?

Nicolas Pech : Non. C'est une portion qui permet d'éviter Savignac-les-Ormeaux ainsi que la ville d'Ax-les-Thermes, elle n'est pas à proprement dit dangereuse. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'accident depuis qu'elle est ouverte. Il y avait eu à l'entrée un décès, mais c'était sur la bretelle d'accès. Depuis longtemps, il n'y avait rien eu. C'est une deux-voies, limitée à 80 km/h. La RN n'est pas accidentogène à cet endroit-là, au contraire. Il y a beaucoup plus d'accidents un peu plus haut, sur la portion qui monte d'Ax-les-Thermes jusqu'au Pas-de-la-Case. D'ailleurs, plus souvent des accidents de deux-roues.

France Bleu Occitanie : Tout le monde partage ce constat?

Nicolas Pech : Oui en discutant avec la DIRSO (Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest) et les pompiers, on n'a pas le souvenir d'avoir eu un accident à cet endroit-là. Maintenant, c'est la responsabilité individuelle.

France Bleu Occitanie : On ne sait donc pas ce qui a provoqué cet accident?

Nicolas Pech : On ne sait pas ce qu'il s'est passé. On sait qu'il y a eu un choc frontal mais après on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un s'est endormi ? est-ce qu'il y a eu un malaise ? À priori, il n'y a pas eu de dépassement. L'enquête le dira.