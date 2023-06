"Ce qu'il a fait est humiliant" : un Landais condamné pour avoir demandé des photos dénudées à des mineures

Un habitant de Parentis-en-Born , âgé de 22 ans, a été condamné ce 27 juin par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan , notamment pour avoir demandé à plusieurs adolescentes des photos dénudées par SMS ou via les réseaux sociaux entre le 1er juillet 2021 et le 23 juillet 2022. Il a comparu pour "tentative de corruption de mineur" ou encore "sollicitation d'un mineur par un majeur pour la diffusion ou la transmission de son image à caractère pornographique".

Maëlys*, âgée de 14 ans au moment des faits, est l'une des victimes. Après une rencontre sur Snapchat et plusieurs mois de discussion, le prévenu lui réclame des clichés à caractère sexuel. "J'ai répondu que je n'étais pas une pute, et qu'il y avait des sites exprès pour ça", se souvient l'adolescente. "Je sais que j'ai eu un bon comportement". Mais ces échanges ont eu de nombreuses conséquences : "J'ai subi du harcèlement scolaire, j'ai développé une phobie scolaire ... Et j'ai fait des tentatives de suicide", raconte-t-elle, "même si j'ai toujours gardé la tête haute et réussi à avancer malgré les problèmes".

À l'audience de ce mardi, Maëlys "a beaucoup stressé" et ressenti "de la colère" face au prévenu. "Je n'accepte pas le comportement qu'il a eu, et pas seulement envers moi : de ce que j'ai compris, il a fait ça à d'autres petites filles de mon âge." Quant à la peine prononcée par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, l'adolescente aujourd'hui âgée de 15 ans estime qu'elle n'est "pas convenable. Il a demandé des choses qui ne se font pas, qui sont très humiliantes pour les femmes."

La mère de l'adolescente, qui a porté plainte en octobre 2021 après avoir découvert les conservations que sa fille entretenait avec le prévenu, se dit aussi "désespérée par la justice française". Floriane estime notamment que condamner le prévenu à verser 400 euros de préjudice moral à sa fille "est minime vu tout ce qu'elle a subi. Parce qu'elle ne pourra jamais passer à autre chose, et que de toute façon, ce n'est pas l'argent qui fera son bonheur. Il aurait fallu qu'il aille en prison."

Quant aux autres décisions décisions du tribunal à l'encontre du prévenu, à savoir l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs (excepté ses sœurs jumelles) et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle impliquant un contact avec les mineurs, la mère de famille s'interroge : "Qui va pouvoir prouver qu'il n'approche plus des enfants ? Personne. Donc pour moi, la justice est mal faite."

*Le prénom a été modifié