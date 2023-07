Ce que l'on sait de l'accident de bus qui a fait au moins deux morts dans les Yvelines 

Un accident impliquant une voiture et un bus a fait deux morts le 28 juillet 2023 à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines (Ile-de-France).

Un accident impliquant un bus a fait deux morts , cinq blessés graves dont l'un est toujours entre la vie et la mort ce vendredi soir, et 33 blessés en urgence relative, ce vendredi matin à Mézières-sur-Seine dans les Yvelines, a indiqué la procureure de Versailles Maryvonne Caillibotte. Les personnes décédées étaient des passagers du bus, affrété par la SNCF en substitution de la ligne J du Transilien. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur a percuté une voiture qui s'était déportée sur la voie de gauche. Le conducteur de la voiture était fortement alcoolisé. Blessé, il a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Voici ce que l'on sait de cet accident.

Une voiture à contresens

Les faits sont survenus aux alentours de 7h ce vendredi sur la départementale 113. Le bus de la société Keolis transportait un peu plus d'une quarantaine de personnes et assurait pour la SNCF le remplacement du tronçon de la ligne J du Transilien, entre Mantes-la-Jolie et Épône-Mézières, sur un axe fermé pour travaux.

Si les circonstances de l'accident restent à préciser, "les premières constatations nous permettent de dessiner un schéma de l'accident", a indiqué la procureure de Versailles ce vendredi soir. "À un moment, la Clio quitte son sens de circulation, donc on peut imaginer que le conducteur perd le contrôle", explique Maryvonne Caillibotte. La voiture franchit alors la ligne blanche continue et "vient vraisemblablement face au bus". La Clio "percute a priori l'avant du bus côté droit" avant d'aller "s'encastrer dans un poteau quelques mètres plus loin", choc "à l'origine d'ailleurs des blessures occasionnées au conducteur".

Le bus, quant à lui, "sort également de sa ligne de circulation, franchit à son tour la ligne blanche continue" et, quelques mètres plus loin, tombe en contrebas de la route, d'une hauteur de trois à quatre mètres.

Les auditions des conducteurs et des passagers ainsi que les expertises sur les véhicules permettront d'"éclairer les circonstances de l'accident" selon la procureure.

Le ministre des Transports Clément Beaune, qui s'est rendu sur place, a salué les "bons réflexes" du conducteur du bus qui "a essayé d'éviter la collision" mais "n'a pas pu l'empêcher". Les passagers aussi ont eu un comportement "calme et responsable" en aidant les autres, a souligné Clément Beaune. Un important dispositif de secours, composé de 93 pompiers, 7 équipes médicales et 20 véhicules de secours, a été déployé sur place, selon la préfecture des Yvelines.

Deux morts et des dizaines de blessés

Le bilan ce vendredi soir est de deux morts, un blessé dont le pronostic vital est toujours engagé, quatre blessés graves et 33 en urgence relative. Les deux passagers du bus décédés sont morts "quasiment immédiatement" après l'accident, a indiqué Maryvonne Caillibotte. Il s'agit d'un homme de 64 ans, père de quatre enfants mineurs, et d'une femme de 54 ans, mariée et mère de deux enfants majeurs.

Sur les cinq personnes déclarées en "urgence absolue" au moment de l'accident, ce vendredi soir, "il semblerait que les nouvelles soient plutôt rassurantes puisqu'à l'heure où je vous parle, une seule personne serait encore placée en pronostic vital engagé", a indiqué la procureure avec toute la prudence nécessaire. Elles ont été transférées par hélicoptère à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et au Kremlin Bicêtre. Parmi les victimes hospitalisées, le chauffeur du bus, "en état de choc", n'a pas encore pu être auditionné.

Le maire de Mézières-sur-Seine a ouvert une salle pour la "quinzaine de personnes" sans blessures mais "sous le choc", qui sont prises en charge par une cellule d'aide psychologique, a précisé le ministre des Transports. Quatre médecins sont à leur disposition "dans les jours et les semaines à venir".

La circulation sur la départementale a été fermée entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville jusqu'en début d'après-midi. Les bus de substitution de la ligne J "vont continuer à rouler" en raison des travaux sur le réseau Transilien.

Le conducteur de la voiture alcoolisé

Le conducteur de la voiture, âgé de 21 ans, souffre d'une fracture du bras. Opéré à la mi-journée d'une fracture du bras, il est toujours hospitalisé et n'a pas encore été auditionné. Il a été placé en garde à vue** malgré son hospitalisation. Si le conducteur, titulaire du permis depuis environ 3 ans, "avait l'intégralité de ses 12 points" selon la procureure, il était en revanche fortement alcoolisé.

Selon la prise de sang "effectuée immédiatement après son interpellation", le conducteur de la voiture était fortement alcoolisé. "Son alcoolémie est fixée à 2,4 grammes", a indiqué la procureure de Versailles. Il a en revanche été déclaré négatif aux tests de stupéfiants. Si cela ne présage pas de la vitesse de la voiture au moment du choc avec le bus, la procureure a tout de même indiqué que le compteur de la Clio était resté bloqué à 90km/heure.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires, a ajouté le parquet, qui a retenu la circonstance aggravante de l'alcool.

S'agissant du conducteur de bus, les tests d'alcoolémie et aux stupéfiants pratiqués sur lui ont été déclarés négatifs.

Appel à la vigilance

"Terrible accident", a réagi sur Twitter la présidente d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse. "Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles, au conducteur du bus confrontés tragiquement à ce chauffard de la route".

Le député des Yvelines, Karl Olive, a aussi remercié les secours "pour leurs actions rapides".

Cet accident est "aussi un rappel absolument nécessaire de vigilance pour chacun, de respect strict des règles", a insisté Clément Beaune, rappelant qu'en "ce grand week-end de chassé-croisé, (...) des millions d'automobilistes sont sur les routes". L'an dernier, les accidents sur les routes de France métropolitaine ont provoqué 3.260 décès.