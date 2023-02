Ce que l'on sait de l'accident de la route impliquant le comédien Pierre Palmade

L'humoriste Pierre Palmade, 54 ans, a été mis en examen pour a été présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour "homicide et blessures involontaires" et son placement en détention provisoire a été requis ce vendredi, une semaine après l'accident de voiture qu'il a provoqué en Seine-et-Marne sous l'emprise de la cocaïne, blessant grièvement trois membres d'une famille. La garde à vue du comédien de 54 ans, débutée mercredi, avait été prolongée jeudi.

Que s’est-il passé ?

Le comédien se trouvait au volant de son véhicule sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, lorsque l’accident a eu lieu vendredi 10 février vers 19h.

"Des premières investigations réalisées, il résultait qu’un véhicule conduit par l’humoriste Pierre Palmade serait venu percuter de face un véhicule circulant en sens inverse qui transportait un homme et une femme enceinte, ainsi qu’un enfant âgé de 6 ans", a relaté le procureur de Melun. "Un troisième véhicule serait venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d’un suraccident", a-t-il ajouté.

Des témoins de l'accident ont rapporté que deux hommes avaient pris la fuite après la collision.

Les premières investigations ont révélé que l'humoriste avait consommé de la cocaïne.

Qui sont les victimes de l'accident ?

Les trois personnes qui étaient à bord de la voiture percutée par Pierre Palmade - un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans enceinte de sept mois - ont été grièvement blessées. Selon l'avocat de la famille, Me Mourad Battikh, le conducteur et son fils étaient toujours en réanimation mercredi. La jeune femme a perdu son enfant. L'enquête devra déterminer si ce dernier était mort avant l'accouchement ou s'il a vécu quelques secondes avant son décès, ce qui peut justifier d'éventuelles poursuites pour "homicide involontaire".

La jeune femme, qui rendait visite à "sa belle-famille à Villiers-en-Bière" selon Me Battikh, est "dévastée". Elle "se souvient des phares éblouissants, arrivant de pleine face" et "du coup de volant donné par le conducteur pour éviter le véhicule", a indiqué l'avocat de la famille lors d'une conférence de presse. "La famille espère justice et que la notoriété de (Pierre) Palmade n'influe pas sur l'enquête", a-t-il ajouté.

Également blessé dans l'accident, l'humoriste a été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre dans un premier temps puis transféré mercredi au centre hospitalier de Melun pour être entendu par les enquêteurs.

Enquête ouverte pour "homicide et blessures involontaires"

Détention provisoire ?

La garde à vue de Pierre Palmade a pris fin ce vendredi 17 février à la mi-journée. Le comédien a été transféré au tribunal de Melun et présenté à un juge d'instruction "dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires", a précisé le procureur de la République de Melun. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

Au cours de sa garde à vue, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et "des drogues de synthèse" avant de prendre le volant, a ajouté le procureur. L'humoriste a indiqué "n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'accident."

Dimanche, le domicile de l'humoriste à Cély-en-Bière en Seine-et-Marne avait été perquisitionné. Une vingtaine de policiers et de gendarmes avaient été mobilisés.

Pierre Palmade a été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour "usage et acquisition de stupéfiants" après avoir été, à tort, accusé de viol.

Deux autres hommes mis en examen pour "non-assistance à personne en danger"

Les deux autres passagers, qui avaient fui après l'accident, ont également été présentés à un juge, qui a été saisi "des faits de non-assistance à personne en danger". Le parquet a requis leur placement sous contrôle judiciaire. Les deux passagers ont confirmé s'être "enfuis avant l'arrivée des secours". Ils avaient aussi "consommé des produits stupéfiants", a précisé le procureur.

L'un est un Marocain de 33 ans inconnu des services de police qui a été interpellé à l'aube chez une femme qui le logeait à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Cette dernière a aussi été interpellée. Le second s'est présenté au commissariat de Melun en compagnie de son avocat.