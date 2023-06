Agression de Kenzo : ce que l'on sait des violences contre le petit garçon de 8 ans, lors du match Ajaccio-OM

Un petit garçon de 8 ans, Kenzo, atteint d'un cancer, a été violenté samedi soir au stade François-Coty d'Ajaccio lors de la rencontre entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille, par des supporters corses qui ont brûlé son maillot de l'OM, témoignent ses parents sur France Bleu. Le procureur d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violences en réunion. Joint par France Bleu RCFM, le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, a qualifié l'agression de Kenzo "d'abjecte et d'inacceptable" et a demandé la mobilisation de toutes les délégations pour identifier les auteurs "de ces faits inqualifiables".

Que s'est-il passé ?

Samedi, Kenzo, 8 ans, ses parents, Laurent et Amandine, et son petit frère, se rendent tous les quatre au stade François-Coty d'Ajaccio pour aller supporter l'OM, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1. La famille, originaire de Roquefort-la-Bédoule dans les Bouches-du-Rhône, a été invitée par le club et doit rencontrer les joueurs à l'occasion du match. Le petit garçon, atteint d'un cancer du cerveau, avait fait part quelques mois plus tôt de ce rêve à l'association "Des coccinelles rouges pour Thomas", qui vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants atteints de cancer.

Alors que l'enfant sort le maillot de son équipe favorite de son sac, des supporters corses, membres du groupe l'Orsi Ribelli, le prennent à partie. "Ils ont crié 'le fils de pute, il a le maillot de l'OM, il faut qu'on le nique'", raconte Amandine, la maman de Kenzo , qui entend les propos alors qu'elle est en train de faire valider ses billets en contrebas. "Je leur ai dit 'c'est de mon fils dont vous parlez comme ça ? Vous rigolez, c'est un enfant de 8 ans, il a un cancer !' poursuit-elle.

Selon son récit, une quinzaine de jeunes hommes montent alors jusqu'à la loge. Amandine en repousse un, qui la bouscule et la fait tomber, relate-t-elle à France Bleu Provence. Les hooligans ouvrent la porte de la loge et frappent son mari Laurent. "Ils lui ont mis deux coups de poing au visage", indique-t-elle. Les images de vidéosurveillance montrent quatre supporters ultras de l'ACA pénétrer dans la loge à visage découvert et y rester une trentaine de secondes. "Mon plus jeune fils a réussi à sauter la barrière et est parti dans la loge d'à côté. Kenzo n'a pas compris ce qu'il se passait, il a été bousculé et est tombé. Il s'est tapé le visage contre la barre du balcon", raconte encore la mère de famille.

Amandine explique que les supporters corses leur ont ensuite "arraché les maillots et les ont brûlés", en déclarant : "Voilà, on vous a brûlés, fils de pute". Le parquet ne confirme pas ce dernier élément. Selon les informations de France Bleu RCFM, un maillot de l'OM a en effet été brûlé samedi soir, hors de l'enceinte du stade, sans que l'on sache exactement à quel moment.

Le président du groupe de supporters l'Orsi Ribelli a contesté dans Corse Matin certains détails dans le déroulement précis des évènements tout en reconnaissant que "quelques personnes assises en tribune Faedda sont montées, ont porté deux coups de poing au père pour lui faire enlever le maillot avant de redescendre avec la tenue".

"Alertée, la sécurité du club s’est interposée" affirme l'AC Ajaccio. "Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve".

La famille choquée, le petit garçon "traumatisé"

Le père de Kenzo, Laurent, est très inquiet pour son fils : "On l'a retrouvé sanglotant, tremblant. J'ai vraiment eu très, très peur pour lui". Son fils ne veut plus se rendre au stade : "Il a perdu confiance, il a très peur, ça l'a vraiment traumatisé".

"On est choqués, on ne s'en remet pas", abonde son épouse. "Je ne pensais pas qu'autant de haine allait s'installer" pour un match sans enjeu sportif, poursuit Laurent, qui a décidé de porter plainte . "Ce sont des actes qui ne devraient pas se produire dans un stade de foot, c'est un endroit pour se retrouver entre amis, en famille, passer un bon moment."

Le père de famille a pu être entendu par les forces de l'ordre. La mère et le petit garçon doivent également être entendus. Tous trois doivent être examinés à Marseille par l'unité médico-judiciaire pour estimer le préjudice subi.

"On a demandé que tous les moyens soient mis en œuvre pour identifier les auteurs de ces faits inqualifiables dans les plus brefs délais", a expliqué le procureur. "Un travail d'identification des auteurs sur les images et de recoupement avec les témoignages est en cours", a-t-il précisé, estimant que l'enquête allait évoluer "assez rapidement".

Une agression "inqualifiable"

Emmanuel Macron a réagi ce lundi, le président veut des sanctions "claires" et "fortes". "Cela montre une espèce de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer", a déclaré le chef de l'État devant la presse lors d'un déplacement au Mont-Saint-Michel , promettant de "continuer d'être au côté de la famille aussi pour qu'il puisse se relever de ce traumatisme".

"Comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. J'ai une pensée très émue pour Kenzo et ses parents", a-t-il aussi affirmé, soulignant que l'enfant se battait "avec beaucoup de courage contre la maladie". "C'est un supporter fidèle et rien ne justifie cela", a insisté le président. "J'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises."

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est entretenue dans la matinée au téléphone avec le petit Kenzo et sa famille, a également appris franceinfo. "Ce qui m'importe, c'est que l'on redonne le sourire à ce petit garçon", a-t-elle indiqué. "J'ai en tête que l'on puisse lui faire partager un moment joyeux à nouveau dans un stade" évoquant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

La ministre a souhaité "que toutes les personnes qui ont été à l'origine de ces violences absolument inacceptables ce week-end soient punies à leur juste mesure (...) j'ai vraiment envie qu'on éradique cette violence dans les stades, et que plus jamais des petits garçons, des petites filles, avec leurs parents, aient peur d'être dans un stade, aient peur de vivre leur passion, de soutenir leur équipe".

Dès le lendemain du match, le club d'Ajaccio a condamné l'agression et fait part de sa volonté de porter plainte . "Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar", dénonce l'ACA, "lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge".

"Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île", rappelle le club relégué en Ligue 2. "Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables", indique l'AC Ajaccio, avant d'ajouter que le club corse "fera toute la lumière sur ces agissements honteux". "Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents", ajoute le communiqué.

Le président de l'AC Ajaccio Alain Orsoni a lui aussi condamné , "avec la plus grande fermeté", la "folie absolue" des "hooligans" qui ont agressé le jeune Kenzo, indiquant que le club prendrait des sanctions : les "hooligans qui se sont livrés à cette agression seront interdits de stade à vie", a-t-il indiqué, avant de présenter "au nom du club toutes mes excuses au papa et à la maman et au petit garçon".

"Quel genre de malade mental fait ça ?", s'est interrogé lundi le président de l'OM Pablo Longoria. "Ç'a été un des moments les plus durs et les plus tristes de la saison", a-t-il estimé lors d'une longue conférence de presse. "Ça m'a fait un choc (...) Je ne peux pas comprendre qu'on agresse un enfant, ça n'est pas humain. Ça te fait te poser des questions sur le foot, qui doit normalement transmettre du bonheur", a ajouté le dirigeant espagnol.

"J'ai vu ce petit qui tremblait et je me suis demandé ce que je faisais dans ce sport et dans cette société. Quel genre de malade mental fait ça ? Il n'a pas sa place dans la société", a estimé Longoria, évoquant des "failles de sécurité" au stade François Coty. "Il est venu voir les joueurs à la fin, on a essayé de lui donner au moins un petit moment de joie. Et on va faire le maximum pour que lui et son frère passent un bon moment à suivre son équipe", a encore déclaré Longoria.

Jean-Michel Aulas, président pendant 36 ans de l’Olympique Lyonnais, s'est dit " horrifié" sur franceinfo ce lundi. Le président d'honneur du club lyonnais depuis presque un mois dénonce "des dérives incroyables" et déplore cet "effet de cruauté qui se génère au travers de ces matchs". En agressant un enfant, "on attire l'attention sur tout le football de manière abjecte".

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a indiqué lui qu'il n'avait "pas de mot pour décrire cette scandaleuse agression" de Kenzo. Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a exprimé sur Twitter son indignation face à des "actes qui témoignent d'une inquiétante perte de valeurs". Ces deux derniers jours sont "un condensé de tout ce qu'il ne faudrait jamais voir autour d'un terrain de football", a de son côté déclaré Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse.

Un contexte de tensions et une autre agression

Dès vendredi, des tensions avaient éclaté entre supporters des deux clubs à Ajaccio, nécessitant la création à la dernière minute d'une fan-zone sur une plage pour 200 supporters marseillais qui avaient fait le déplacement. Le maire d'Ajaccio, qui avait déjà alerté des risques liés à cette rencontre, a réclamé l'annulation du match, sans succès. Peu après 21 heures vendredi, une première bagarre, impliquant une centaine de personnes, a eu lieu en plein centre-ville . Trois personnes ont été blessées, dont une restauratrice transportée à l'hôpital.

La justice a aussi ouvert une autre enquête, pour "violences en réunion et dégradations de biens", après l'agression d'un journaliste de France 3 Corse Via Stella par des supporters marseillais dans une station-service après le match. Les images de vidéosurveillance, que France Bleu RCFM a pu visionner, montrent une horde de supporters phocéens arriver sur les lieux. L'un d'entre eux assène un coup au visage au journaliste de France 3, pris à partie puis agressé par une dizaine de personnes. L'homme est projeté au sol et sa caméra lui est arrachée avant d'être cassée. D'autres personnes ont également subi des violences et au moins deux voitures ont été endommagées.

"De premiers éléments font état de violences importantes commises par un groupe d'individus dont on est en train de rechercher les identités. Une garde à vue a été initiée à 1h15" dimanche, a précisé le procureur. Le journaliste a été brièvement hospitalisé et la chaîne a annoncé le dépôt d'une plainte.