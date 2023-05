Ce que l'on sait de l'enlèvement de la petite Eya en Isère

Une fillette de 10 ans a été enlevée par son père, jeudi matin, devant son école, à Fontaine, en Isère. Depuis l'alerte enlèvement a été lancée, puis levée , sans que l'on retrouve la trace de l'enfant. Les autorités suspectent un départ du père vers l'étranger et la famille de la maman désespère de ne jamais revoir la petite. Voici ce que l'on sait sur la situation, ce vendredi.

Un kidnapping brutal

Jeudi matin, vers 8h30, Eya et sa maman se rendent à pied à l'école de la fillette, à Fontaine, une commune calme de l'agglomération de Grenoble, en Isère. Dans un témoignage au Dauphiné Libéré , la maman explique avoir dû marcher car elle a trouvé "un pneu de sa voiture à plat pour la deuxième fois en deux jours". C'est alors, qu'en pleine rue, surgissent deux hommes aux visages dissimulés, qui envoient du gaz lacrymogène dans le visage de la mère. L'un d'eux attrape l'enfant par les cheveux et la jette sur la banquette arrière de leur voiture. Les deux hommes s'enfuient avec l'enfant dans une Peugeot 306 grise , mais, malgré la cagoule portée par l'un des deux, la maman reconnait le père de l'enfant et donne l'alerte.

Alerte enlèvement infructueuse

Aussitôt, la police grenobloise se mobilise pour tenter de retrouver la fillette. La vidéo surveillance est analysée, sans succès. Quelques heures après la disparition d'Eya, l'alerte enlèvement est déclenchée, vers 20h30 et relayée en masse dans les médias. Le profil d'Eya est diffusé partout : la petite fille mesure 1,60 mètre, a les yeux de couleur marron et les cheveux longs (en dessous des fesses) et bruns. De corpulence normale, elle est décrite comme faisant plus âgée que son âge et portait, au moment de son enlèvement, un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches, de type veste de football américain.

Ce dispositif d'Alerte enlèvement permet la diffusion d'une alerte immédiate, régulière et massive à la télévision, à la radio, en gare, sur le réseau routier et sur Internet. Mis en place en France en 2006 sur le modèle des États-Unis et du Canada, il s'est souvent avéré efficace dans le cas d'enlèvement de mineurs, mais pas pour Eya. Vingt-quatre heures après sa disparition, on n'a toujours pas retrouvé de trace de la fillette. L'alerte enlèvement est finalement levée vendredi matin.

Départ probable à l'étranger

D'après le procureur de la République de Grenoble, il est probable que le père d'Eya, "son complice et l'enfant soient maintenant à l'étranger". Éric Vaillant précise aussi, ce vendredi matin, que la Suède et la Tunisie, dont le père possède les deux nationalités, sont des "destinations possibles". Déjà jeudi, les forces de l'ordre et aux frontières avaient été alertées, les enquêteurs soupçonnant qu'il était "vraisemblable" que le père de la petite Eya "cherche à quitter la France".

"Les services de police européens et les magistrats de liaison français en poste dans les pays dans lesquels le père est susceptible de se rendre sont en alerte", plus particulièrement la Suède et la Tunisie. Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi "afin d’obtenir la délivrance de mandats d’arrêt" a également fait savoir le procureur. Il précise aussi que près de 70 signalements ont été transmis aux enquêteurs depuis le début de l'alerte enlèvement, ce jeudi soir. Les policiers grenoblois et européens sont en train de travailler dessus, explique le magistrat.

Qui est le père ?

Cet homme, Khaled Sassi, est âgé de 53 ans. Grand (1,80 mètre), corpulent, les yeux marrons, il semble avoir minutieusement planifié l'enlèvement de sa fille. Le procureur de la République explique à nos confrères de franceinfo qu'il s'agit d'un "enlèvement qui a été préparé" en évoquant l'horaire et la méthodologie employée : les hommes portaient des cagoules et se sont précipités sur la mère et sa fille à un moment où il y avait peu de monde dans la rue, donc peu de témoins.

D'après la tante maternelle d'Eya, Amira, la maman, redoutait qu'un tel acte puisse se produire depuis longtemps. Tous parlent d'une situation familiale très compliquée. Une collègue de la maman a confirmé à France Bleu Isère que celle-ci "passait ses journées dans sa voiture devant l'école, pour s'assurer qu'il ne viendrait pas récupérer sa fille à l'école" car "il a une soif de vengeance envers son épouse qui a fui la Tunisie pour se réfugier en France ". La petite Eya est en effet née en Tunisie et possède donc la double nationalité, française et tunisienne. D'après Le Dauphiné Libéré , Amira, la maman, était partie faire ses études en Tunisie et s'y est mariée en 2012, avant de rentrer en France avec sa fille en 2017, pour fuir son ex-mari d'après sa famille.

"Son père n'avait aucune pitié" se désole l'une des tantes maternelles d'Eya ce vendredi matin. Si le procureur de la République dit "ne pas craindre pour la vie de la fillette", ses proches s'inquiètent de ne jamais la revoir : "un père qui est capable de faire ça, il peut faire n'importe quoi ", résume sa tante.

Une cellule psychologique mise en place à l'école d'Eya

Une cellule psychologique a été mise en place ce vendredi matin à l'école Jules-Ferry de Fontaine, l'établissement où est scolarisée Eya, confirme le rectorat de l'académie de Grenoble à France Bleu Isère. Cette cellule va durer tout le week-end et au moins toute la semaine prochaine. Une attention particulière va être portée à une classe de CM2, celle d'Eya. Le rectorat ajoute qu'un courrier va être envoyé à toutes les familles ayant un élève scolarisé à l'école Jules-Ferry expliquant que les enfants peuvent joindre un psychologue.