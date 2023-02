Ce que l'on sait de la disparition Héléna Cluyou à Brest

On est toujours sans nouvelle d'Héléna Cluyou, quatre jours après sa disparition le dimanche 29 janvier à la sortie d'une boite de nuit de Brest. Pour le moment les recherches n'ont rien donné. L'inquiétude grandit.

Disparition le matin

Héléna Cluyou, élève infirmière de 21 ans a passé la soirée dans la nuit du samedi au dimanche 29 janvier au One club, une boite de nuit brestoise située quai Tabarly sur la marina du château. Elle a quitté les lieux vers 5h40 du matin et n'était, selon les informations de France Bleu Breizh Izel, pas en état d'ébriété. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. L'alerte a été donnée dimanche soir par la famille, inquiète

Des recherches qui n'ont rien donné

Une fois alertés, les enquêteurs procèdent rapidement et sondent immédiatement la Marina. En vain. Une enquête en flagrance est ouverte par le parquet de Brest et confiée à la police judiciaire. Les policiers analysent les images de vidéo surveillance et retrouvent la trace de la jeune femme. Elle apparait à 6h40 de l'autre côté de la Penfeld, à l'angle de la rue de la Porte et de la rue Saint-Exupéry. C'est la dernière image d'Héléna Cuyou. Les recherches sont menées dans le secteur de Recouvrance. Les enquêteurs ont interrogés les commerçantset apposés des affiches dans le quartier.

La dernière image d'Héléna Cluyou à 6h40 dimanche 29 janvier - DR

Un appel à témoin lancé

Parallèlement à ces recherches, la police lance un appel à témoin. Une photo de la jeune femme est publiée ainsi qu'une description. Le soir de sa disparition elle portait une jupe en cuir, un haut beige ainsi qu'un long manteau noir. Elle a des cheveux longs qu'elle portait détachés. la police nationale demande aux personnes qui auraient des informations de contacter le commissariat au 02.21.09.53.60 .

Aucune piste privilégiée

A ce stade, aucune piste de semble privilégiée, ni écartée, par les enquêteurs. Interrogé par le Télégramme , le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni a fait part de "sa préoccupation" et explique que c'est "un dossier que nous prenons avec beaucoup de sérieux. Plus le temps passe, plus la préoccupation devient vive", a-t-il déclaré à nos confrères.