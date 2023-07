Ce que l'on sait des accusations contre la dame de compagnie d'Alain Delon

Alain Delon, victime d'un abus de faiblesse ? C'est en tout cas ce que dénoncent ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, qui ont déposé plainte pour "harcèlement moral" et "détournement de correspondances" contre la dame de compagnie de l'acteur de 87 ans, Hiromi Rollin, sexagénaire. "Je suspecte un abus de faiblesse", a fait valoir leur avocat Christophe Ayela mercredi, décrivant une partie des faits reprochés dans un communiqué et précisant qu'Alain Delon s'était joint à la plainte par une déclaration écrite.

"Agressive, dénigrante et injurieuse"

"Depuis l'accident cardio-vasculaire de monsieur Alain Delon intervenu en 2019 ", cette femme "qui s'est installée chez lui, se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard, et à l'égard de ses enfants", écrit l'avocat. Elle "n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces".

"Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés, poursuit-il. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l'ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu'à maltraiter de façon inacceptable le chien de monsieur Delon", poursuit Me Aleya.

"Merci mon Loubo d'être là pour ton maître", écrit Anouchka Delon en publiant une photo de l'animal en question sur les réseaux sociaux.

Une seconde plainte déposée pour "violences"

Cette plainte a été déposée mercredi après-midi auprès du parquet de Montargis, dans le Loiret où l'acteur possède une propriété à Douchy. Anthony Delon, de son côté, a déposé une seconde plainte contre la dame de compagnie de son père, notamment pour "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", a-t-il annoncé à l'AFP, évoquant "des faits établis sur un an et demi".

"Le 31 janvier 2022, j'ai pris la décision de commencer à notifier et relater des faits qui se déroulaient dans notre cercle familial et qui concernaient plus spécifiquement les rapports entre mon père Alain Delon et sa dame de compagnie", précise le fils aîné de l'acteur dans un communiqué transmis à l'AFP. Décision motivée par un incident ayant eu lieu quelques semaines plus tôt : Anthony Delon reproche à Hiromi Rollin de n'avoir informé aucun des trois enfants de l'acteur alors que celui-ci est hospitalisé après une chute "violente".

Selon Anthony Delon, la situation a pris "de telles proportions" que son père a demandé lui-même par écrit à sa dame de compagne qu'elle quitte sa résidence de Douchy.

Une enquête ouverte

Une enquête préliminaire a été ouverte jeudi , a annoncé le parquet de Montargis. "Après étude de ces plaintes, le parquet de Montargis a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée en cosaisine à la Section de Recherches d'Orléans et à la Brigade de Recherches de Montargis", a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux.

"Dame de compagnie" devenue "compagne"

Qualifiée de "dame de compagnie" par la famille de l'acteur, ce dernier l'avait présentée comme sa "compagne japonaise" lors d'un entretien en 2021 sur TV5 Monde. Dans ce documentaire, le monstre sacré du cinéma avait loué la présence de Mme Rollin "tout au long de (sa) convalescence", après son AVC de 2019. Elle avait depuis été aperçue à ses côtés lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo, en septembre 2021 et plus récemment, en mai, à l'avant-première d'un film de son fils Alain-Fabien.

Jean-Pierre Lécluse, ancien projectionniste à Montargis, s'est souvenu pour l'AFP de cette soirée à Châteaurenard, dans le Loiret. Depuis 22 ans, le retraité se rendait plusieurs fois par mois dans la propriété d'Alain Delon pour y projeter des films, à la demande de l'acteur. Jusqu'à ce que les interventions cessent il y a trois ou quatre mois, selon lui. "Quand j'étais devant chez lui, elle ne voulait pas m'ouvrir. Elle me disait qu'il n'était pas là, alors que je savais qu'il était là", a-t-il expliqué à l'AFP.

"J'ai été invité (...) pour la projection du film d'Alain-Fabien. J'ai vu M. Delon et je lui en ai fait part. Il a regardé la dame d'un drôle d'air. Je lui ai donné mon nouveau numéro de téléphone, elle a pris le papier à M. Delon. Il lui a repris pour lui montrer que c'est lui qui décidait", a-t-il raconté.

Alain Delon et Hiromi Rollin (à gauche) lors des funérailles de Jean-Paul Belmondo en septembre 2021. © AFP - Thomas COEX

La femme mise en cause "conteste"

Hiromi Rollin, présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon, "conteste l'intégralité des faits" qui lui sont reprochés, a indiqué son avocat ce vendredi. "Madame Rollin conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse", a écrit Me Yassine Bouzrou dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Madame Rollin déposera plainte contre des membres de la famille Delon et des gardes du corps pour les violences volontaires aggravées subies le 5 juillet 2023 et constatées par un certificat médical", ajoute Me Bouzrou. Selon des informations du Parisien/Aujourd'hui en France, confirmées à l'AFP de sources concordantes, Mme Rollin a été expulsée mercredi de la résidence de Douchy-Montcorbon, dont l'acteur avait fait l'acquisition dans les années 1970.

Icône du 7e art, avec des films comme "Le guépard", "La piscine" et "Le samouraï", Alain Delon s'est fait rarissime au cinéma depuis la fin des années 1990. Il était revenu sur le tapis rouge de Cannes en 2019 pour recevoir une Palme d'or d'honneur , quelques semaines à peine avant son AVC .