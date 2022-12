Ce que l'on sait du scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen

Vingt perquisitions en quatre jours. Quatre personnes en détention provisoire, dont la vice-présidente grecque du Parlement Eva Kaili, soupçonnés de corruption en lien avec le Qatar. Le scandale éclabousse l'institution européenne, alors qu'une enquête, ouverte il y a "plus de quatre mois", a connu un coup d'accélérateur vendredi. De quoi parle-ton ?

Vendredi soir. L'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, l'une des quatorze vice-présidents du Parlement européen, est interpellée à Bruxelles . Cinq autres arrestations ont lieu le même jour, également dans la capitale belge. Parmi eux : Francesco Giorgi, assistant parlementaire attaché au groupe Socialistes et Démocrates (S&D) qui se trouve être le compagnon d'Eva Kaili, Pier-Antonio Panzeri, ancien eurodéputé qui siégea de 2004 à 2019, lui aussi socialiste, le dirigeant syndical italien Luca Visentini, ainsi que le directeur d'une ONG.

Au cœur de l'enquête, pilotée par un juge d'instruction bruxellois : les agissements d'un "pays du Golfe" - le Qatar, ne tarde-t-on pas à savoir - soupçonné d*'"influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen, en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants",* indique le parquet fédéral. Chefs d'inculpation : "corruption" et "blanchiment d'argent" en bande organisée.

Eva Kaili s'était rendue début novembre au Qatar où elle avait salué en présence du ministre qatari du Travail les réformes de l'émirat dans ce secteur. "Le Qatar est un chef de file en matière de droits du travail", avait aussi affirmé la Grecque le 22 novembre à la tribune du Parlement européen, suscitant des remous dans sa famille politique.

Vendredi, l'épouse et la fille de Pier-Antonio Panzeri sont aussi arrêtées en Italie, soupçonnées d'avoir connu et bénéficié des avantages financiers ou en nature perçus par l'ex-eurodéputé. Elles sont placées en résidence surveillée.

La police perquisitionne à tout va, aux domiciles d'assistants parlementaires ou de secrétaires, et saisit "du matériel informatique et des téléphones portables" dont les contenus seront analysés. Eva Kaili est prise en flagrant délit avec, à son domicile, une somme d'argent importante, en liquide.

Dans la soirée, le parti socialiste grec (Pasok-Kinal) dont Eva Kaili était membre, annonce qu'elle en est "écartée". Le groupe Socialistes et Démocrates (S&D) de l'assemblée européenne annonce aussi sa suspension "avec effet immédiat".

L'onde de choc

Samedi matin, c'est l'onde de choc : l'opération anticorruption suscite de vives réactions. "Il ne s'agit pas d'un incident isolé", dénonce l'organisation Transparency international. "Depuis plusieurs décennies, le Parlement a laissé se développer une culture de l'impunité (...) et une absence totale de contrôle éthique indépendant".

Sur franceinfo, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau révèle avoir elle-même "été approchée par des lobbyistes qatariens il y a quelques mois. Ils trouvaient que j'étais trop critique sur le Qatar et m'ont en quelque sorte menacée sans être plus précis que ça." L'eurodéputée française Manon Aubry (gauche radicale) dénonce pour sa part "le lobbying agressif du Qatar".

Le Qatar, en pleine Coupe du monde de football et déjà visé par les critiques, nie en bloc : "Toute allégation de mauvaise conduite de la part de l'Etat du Qatar témoigne d'une grave désinformation", réagit un responsable du gouvernement sollicité par l'AFP.

Quatre suspects placés en détention

Pendant ce temps-là à Bruxelles, les auditions des suspects se poursuivent. "Nous ferons tout ce qui est notre pouvoir pour coopérer avec la justice", indique sur Twitter la présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola. Les délégations de vice-présidente du Parlement européen sont provisoirement retirées à Eva Kaili, puisque seul un vote peut permettre de lui retirer son mandat.

Samedi la mi-journée, quatre des suspects, dont Eva Kaili, sont inculpés pour "appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption" et placés en détention provisoire. Les deux autres personnes, parmi lesquels le dirigeant syndical italien Luca Visentin, sont "libérées par le juge". Dans la soirée, le domicile de l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella est lui aussi perquisitionné.

"Une affaire honteuse et intolérable"

Dimanche, des perquisitions ont également lieu en Italie. Et les réactions continuent de pleuvoir. "C'est une atteinte très grave à la réputation" du Parlement européen, "une affaire honteuse et intolérable", déplore Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'Economie. Si les faits sont confirmés, "je pense que ce sera vraiment une des affaires de corruption les plus dramatiques de ces dernières années", ajoute le commissaire italien.

Lundi, l'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent annonce geler tous les avoirs d'Eva Kaili. Cela concerne "les comptes bancaires, les coffres, les sociétés et tout autre actif financier" et s'applique également aux proches de l'élue.

"Ces informations sont très très préoccupantes", s'alarme le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. "Il s'agit vraiment d'un incident incroyable qui doit maintenant être élucidé sans équivoque et avec toute la rigueur de la loi, car il en va aussi et surtout de la crédibilité de l'Europe", estime de son côté la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Dans la journée, c'est au tour de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de s'exprimer : les soupçons de corruption au sein du Parlement européen sont "très graves", se désole-t-elle. "Ces allégations sont extrêmement préoccupantes. C'est une question de confiance dans les personnes au cœur de nos institutions. Cette confiance suppose des standards élevés d'indépendance et d'intégrité".

Le Parlement européen perquisitionné

Lundi en fin d'après-midi, la présidente du Parlement européen annonce une "enquête interne" en parallèle de l'enquête de police. "La démocratie européenne est attaquée", selon Roberta Metsola. Les enquêteurs belges, eux, mènent une perquisition dans les locaux du Parlement européen, vingtième perquisition en quatre jours.

En tout, le parquet fédéral annonce la saisie de "600.000 euros au domicile de l'un des suspects, plusieurs centaines de milliers d'euro dans une valise saisie dans une chambre d'un hôtel bruxellois et 150.000 euros environ dans un appartement appartenant à un député européen".

"L'économie est entièrement pénétrée par l'argent sale"

Ce lundi soir, le juge d'instruction belge en charge de l'enquête, Michel Claise, assène sur franceinfo : "Nous vivons une période où l'économie est entièrement pénétrée par l'argent sale". S'il ne peut évidemment pas en dire plus sur l'affaire en elle-même, il considère "l'Europe est extrêmement faible" face à ces mouvements d'argent sale. Il décrit "des sommes dont vous n'avez pas idée" dans des affaires de trafic de drogue, de contrefaçons ou encore d'escroquerie. "On franchit les 1.000 milliards par an de blanchiment d'argent en Europe. Cela m'inquiète pour l'avenir pur et simple de l'économie. Nous avons quand même des États qui nous ont pénétrés, comme la Chine et autres, qui nous ont mis à genoux."

Les quatre suspects écroués comparaîtront mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles, juridiction chargée de statuer sur la prolongation de la détention provisoire.