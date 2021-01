Ce que l'on sait au lendemain de l'incendie meurtrier rue du Bourg à Dijon

Au lendemain de l'incendie meurtrier de la rue du Bourg à Dijon, beaucoup de questions restent en suspens. Quelle est l'origine de l'incendie ? Qui est la victime ? On fait le point sur ce que l'on sait dimanche 3 janvier 2021.

Un dernier week-end des vacances de Noël marqué par un dramatique incendie en plein centre-ville piéton de Dijon, samedi 2 janvier 2021, au petit matin dans un immeuble du 48-50 rue du Bourg. Une personne est morte, une femme a été gravement blessée, intoxiquée par les fumées, onze personnes ont été relogées. Au lendemain du drame, il reste un certain nombre de questions.

Jusqu'à quand va durer l'intervention des pompiers ?

Au total, samedi, 70 pompiers sont intervenus pour venir à bout de l'incendie, avec l'aide précieuse d'un drone. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers ont passé la nuit sur place. Après une reprise du feu dimanche soir, "classique dans ce cas de figure" selon le SDIS 21 mais complexe car située dans une zone difficile d'accès, une dizaine de pompiers ont dû à nouveau intervenir. Dans la nuit de dimanche à lundi, le dispositif sera allégé par rapport à la veille : pas de présence permanente, les pompiers vont se relayer pour faire des rondes.

Quelle est l'origine du feu ?

Dimanche soir, les enquêteurs ne semblent pas encore avoir une idée précise de l'origine du feu. Un expert en incendie doit remettre lundi son rapport et ses conclusions à la police. Selon la formule consacrée, piste accidentelle ou criminelle, "rien n'est écarté". Les policiers ont auditionné au total une vingtaine de personnes pendant le week-end, entre les habitants, les voisins, les témoins, et les pompiers.

Qui est la victime ?

La victime est un homme, et c'est à peu près la seule certitude. Son corps, totalement carbonisé, a été retrouvé sur un palier au premier étage, en haut d'un escalier en bois qui a brûlé, proche de l'un des plus importants foyers de l'incendie. On sait seulement que ce n'est pas un locataire de l'immeuble, selon les informations de France Bleu Bourgogne.