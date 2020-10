Ce que l'on sait de l'attentat à la basilique Notre-Dame à Nice, qui a fait trois morts

Trois personnes ont été tuées jeudi à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice, lors d'une attaque au couteau. L'auteur des faits, grièvement blessé, a été interpellé. Le parquet antiterroriste est saisi et le plan Vigipirate porté au niveau "urgence attentat" partout en France.

Un attaque au couteau a fait trois morts jeudi matin à la basilique Notre-Dame de Nice. Grièvement blessé par les forces de l'ordre, l'assaillant a été interpellé et hospitalisé. Le parquet antiterroriste a ouvert immédiatement une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Le gouvernement a décidé de porter le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat" partout en France. Voici ce que l'on sait de cet attaque, qui survient deux semaines après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), assassiné après avoir montré des caricatures de Mahomet aux élèves d'une de ses classes.

Que s'est-il passé ?

Vers 09h00, un homme a attaqué à l'arme blanche des paroissiens qui se trouvaient à l'intérieur de la basilique Notre-Dame, en plein cœur de Nice. Selon le maire de la ville, Christian Estrosi, l'alerte a été donnée par une personne qui a activé une borne de sécurité, proche de l'église, reliée à la police municipale.

Trois personnes ont été tuées, deux femmes et un homme. L'une des victimes a été égorgée. L'auteur a été rapidement interpellé par des policiers municipaux et nationaux intervenus sur place. Blessé par balle, il a été transporté à l'hôpital Pasteur de la ville. Dans un premier temps, des sources policières ont évoqué des blessés, mais en fin de matinée, le bilan de trois morts semblait définitif. Le service de déminage s'est rendu sur les lieux pour sécuriser le périmètre mis en place par la police.

Qui sont les victimes ?

Une femme d'environ 70 ans a été attaquée sauvagement à la gorge, quasiment décapitée. Elle a été découverte près du bénitier.

Le sacristain, personne laïque employée par le diocèse, âgé d'une cinquantaine d'années, père de deux enfants, a également été tué, quasiment égorgé. L'homme était très connu et apprécié des fidèles, a indiqué Christian Estrosi. C'était un homme "gentil et agréable", selon Gil Florini, le curé de la paroisse Saint-Pierre d'Arène à Nice qui a expliqué sur franceinfo que le Sacristain "venait d'ouvrir l'Église" pour les paroissiens.

La troisième victime est une femme d'une quarantaine d'années. Elle est morte à l'extérieur de la basilique, après s'être réfugiée dans un café, où elle a succombé à ses blessures.

Qui est l'agresseur ?

L'homme a crié "Allah Akbar" avant d'être blessé lors de son interpellation. Il a dit s'appeler "Brahim" et être âgé de "25 ans", a indiqué une source proche de l'enquête à l'AFP. Pour autant son identité n'était pas établie en fin de matinée.

Où en est l'enquête ?

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Le président de la République Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, a dénoncé "une attaque terroriste islamiste".

Le plan vigipirate porté au niveau "urgence attentat"

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé en fin de matinée devant l'Assemblée nationale le relèvement du plan vigipirate au niveau "urgence attentat". Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé. Il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise.

Le chef de l'Etat a annoncé la "mobilisation dans le cadre de l'opération Sentinelle _de 3.000 à 7.000 militaires sur notre sol (...)_dans les prochaines heures" pour protéger les lieux de cultes et les écoles. Un conseil de défense doit avoir lieu ce vendredi matin.