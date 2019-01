Ce que l'on sait de la garde à vue du lanceur d'alerte d'ArcelorMittal, Karim Ben Ali

Florange, France

Le lanceur d'alerte Karim Ben Ali, qui avait dénoncé en 2017 une pollution sur un crassier d'ArcelorMittal, a été placé en garde à vue ce mardi soir à Thionville, comme vous le révélait France Bleu Lorraine. Karim ben Ali est toujours retenu par la justice, ce mercredi. Selon la direction d'ArcelorMittal, l'ancien intérimaire s'est présenté mardi à l'entrée du site et a proféré de "graves menaces" contre des personnes et des installations.

Des menaces contre des responsables syndicaux ?

Selon nos informations, Karim Ben Ali se serait présenté à la mi-journée à l'entrée des Grands bureaux, et aurait insisté, sans succès, pour être reçu par la direction. Il aurait alors été agressif, verbalement, avec un chef de service. Il a vraisemblablement des griefs avec certains responsables syndicaux, et aurait menacé de revenir accompagné pour s'en prendre à la maison des syndicats, située dans la même rue que les Grands bureaux.

L'avocat de Karim Ben Ali dénonce une grade à vue "disproportionnée"

La direction d'ArcelorMittal a donc porté plainte, et Karim Ben Ali a été arrêté chez lui le soir-même. Une garde à vue qui paraît "disproportionnée" à son avocat, Me Vincent Brengarth, qui explique que son client est, depuis l'affaire du crassier, dans un état de "désœuvrement". Rappelons que l'ex-intérimaire n'a pas retrouvé de travail depuis les faits dénoncés, et qu'il a lui-même porté plainte en décembre contre son ancien employeur pour "atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et infraction aux règles de la sécurité et de la santé".