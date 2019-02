Ce que l'on sait de la mort du policier et de son ex-compagne à Louverné

Louverné, France

D'après un proche de la famille, la dame n'était plus en couple avec le policier depuis plus d'un an. Il aurait très mal vécu son absence ces derniers mois. La piste d'un drame sentimental se précise. Lundi après-midi, ce brigadier âgé d'une cinquantaine d'années a utilisé son arme de service pour tuer son ex-compagne. Cette dernière, originaire du Nord-Mayenne, avait des enfants qui n'était pas présents dans le pavillon au moment des faits.

Mardi matin, une psychologue a été mis à disposition des policiers du commissariat de Laval, sous le choc et dans l'incompréhension. Une enquête judiciaire est ouverte mais le parquet de Laval n'a officiellement pas communiqué pour l'instant.