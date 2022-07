Ce que l'on sait du double homicide à Pouyastruc

Un homme et une femme ont été retrouvés morts lundi en fin de journée dans un village situé près de Tarbes, à Pouyastruc. Le parquet a rapidement confirmé qu'ils avaient été tués par balle. Ils sont tous les deux enseignants au collège Desaix. Il avait 55 ans, elle était âgée de 32 ans. Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, explique que la piste privilégiée est celle d'une relation entre les deux victimes. L'enquête est menée par le groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, la brigade de recherches de la compagnie de Tarbes et la section de recherches de Toulouse.

Les corps étaient dénudés à l'arrivée des secours

Il s'agirait donc d'une affaire liée à la sphère privée, aux relations entre tous les protagonistes. Pour autant, on sait que les deux victimes ont été découvertes nues. L'homme était dans sa maison, décédé. La femme est morte des suites de ses blessures, sur un chemin de terre qui mène au pavillon. Tous les deux ont été tués par balle. Des autopsies doivent maintenant être menées, elles sont réalisées à Toulouse.

La jalousie comme mobile ?

On sait également que l'homme et la femme étaient collègues, au collège Desaix à Tarbes. Lui était professeur d'EPS, 55 ans, installé à Pouyastruc depuis longtemps et très apprécié dans la commune. Elle était professeur de français, 32 ans, originaire de Barbazan-Dessus. Reste donc à déterminer le degré de relation. Étaient-ils amants ou officiellement en couple ? Ont-ils été tués par jalousie ? Ce serait alors la piste d'un mari trompé ou d'une séparation mal vécue. Ce sont ces questions sur lesquelles planchent les enquêteurs. Ce mardi midi, ils sont toujours à la recherche de l'auteur des coups de feu.

Dispositif de recherches important

D'après nos informations, les recherches continuent pour localiser et retrouver l'auteur des coups de feu. Cette personne avait pris la fuite quand les enquêteurs sont arrivés sur les lieux du drame. Aucune piste n'est écartée. Le département des Hautes-Pyrénées est ratissé, les départements limitrophes aussi. Il n'est pas exclu que le tireur en fuite ait pu passer la frontière pour aller en Espagne. Lundi soir, un plan Épervier avait été déclenché, un hélicoptère et une soixantaine d'hommes ont été mobilisés. Ils font partie du peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie, des renforts de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes.