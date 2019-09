Ce que l'on sait du violent incendie qui s'est déclaré dans l'usine Lubrizol de Rouen

Rouen, France

Un violent incendie s'est déclaré dans l'usine Lubrizol, classée Seveso, à Rouen ce jeudi 26 septembre vers 2h45 du matin. Le panache de fumée noire de 22 kilomètres de long et six kilomètres de large a plané au-dessus de Rouen et de son agglomération pendant plusieurs heures. Le feu est désormais circonscrit mais pas éteint. Voici ce qu'on peut dire sur cet événement ce jeudi après-midi.

Incendie maîtrisé mais pas éteint

Plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes autour de l'usine Lubrizol et le dispositif est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était sur place en fin de matinée, le commandant des secours a indiqué que l'incendie était circonscrit mais pas éteint. "Les pompiers sont maîtres du feu" a précisé le préfet de Seine-Maritime ce jeudi après-midi, "le panache a sensiblement diminué d'intensité et il n'y a pas eu de sur-accident. La situation est aujourd'hui dominée". Le périmètre de 500 mètres qui avait été mis en place autour de l'usine est levé et les riverains évacués peuvent rentrer chez eux. "Je suis plus serein" a confié le colonel des pompiers. "Le site est dangereux, ça demande du temps et beaucoup de protection pour les pompiers." La préfecture a mis en place une cellule de crise joignable au 02 32 76 55 66.

Une enquête en cours

"L'enquête judiciaire permettra de comprendre la cause de cet événement" explique le préfet. De son côté, le parquet de Rouen a ouvert une enquête : "L'origine du sinistre étant pour l'heure inconnue, une enquête en flagrance est confiée au service régional de police judiciaire de Rouen en co-saisine avec l'office contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, la direction centrale de la police judiciaire et la direction générale de la gendarmerie nationale du chef de destructions involontaires par l'effet d'une explosion ou d'un incendie."

Risque de pollution ?

"Nous craignions une pollution de la Seine, il y a eu quelques rejets mais ils ont été contenus notamment par des barrages anti-pollution déployés en aval du site. Il n'est pas impossible que l'on relève quelques traces de pollution avec l'effet des marées. Les produits sont tous en surface et ils seront aisément récupérables lorsqu'il s'agira de traiter toute cette zone" a ajouté le préfet de Seine-Maritime.En ce qui concerne la qualité de l'air, les analyses menées dans l'immédiat n'ont pas révélé de "toxicité aiguë" a assuré le préfet de Seine-Maritime mais des analyses complémentaires sont en cours. Les résultats seront communiqués par la préfecture à 18h. La CGT exige la transparence complète sur les risques encourus. L'usine Lubrizol avait déjà connu une grosse alerte à la pollution après une fuite de gaz en janvier 2013.

Dépôt de suie

Le nuage de fumée qui s'est propagé sur la région a laissé des dépôts de suie en quantité sur son passage. Dans l'agglomération de Rouen, les témoignages étaient nombreux d'habitants qui ont découvert leurs voitures, leurs balcons et leurs jardins noircis par la suie. Le préfet explique : "Pour les éleveurs, il leur a été demandé de rentrer les animaux et de sécuriser leur alimentation. Pour les agriculteurs et les récoltes, de laver les légumes et de suspendre les récoltes pour celles qui étaient concernées par le panache de fumée".

Fermetures des établissements scolaires et transports en commun suspendus

Par mesure de précaution, de nombreux établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) ont été fermés dès le début de journée dans l'agglomération de Rouen. Les écoles et crèches seront rouvertes lundi dans les douze communes du périmètre défini par la préfecture (voir plus bas). "Il s'agit simplement d'un maintien en vigilance" pour les personnes fragiles assure le préfet de Seine-Maritime. Dans l'après-midi, toutes les lignes du réseau de la TCAR ont été progressivement arrêtées. Il s'agit d'assurer la sécurité des voyageurs et du personnel. La reprise du trafic est prévue ce vendredi matin. Par ailleurs, la ville de Rouen a décidé dès ce jeudi matin la fermeture des principaux équipements municipaux comme les bibliothèques et les parcs. C'est le cas aussi pour le 106 et le parc des expositions où se tient un salon de loisirs créatifs.

Les établissements scolaires (écoles , collèges, lycées) ainsi que les crèches sont fermés sur les communes suivantes :