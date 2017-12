Accident de Millas : ce que l'on sait sur la collision entre un TER et un bus scolaire

Par Isabelle Lassalle et Anne Jocteur Monrozier, France Bleu Roussillon et France Bleu

La collision entre un bus scolaire et un TER a fait quatre morts et plus d'une vingtaine de blessés ce jeudi vers 16h sur la commune de Millas, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales).