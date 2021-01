Ce que l'on sait sur le double meurtre en Drôme et en Ardèche et ses possibles ramifications dans l'Est

Ce jeudi 28 janvier, un homme de 45 ans a tué deux femmes sur leur lieu de travail dans la Drôme et en Ardèche. Vers 8h30, il tire mortellement sur une conseillère Pôle Emploi de Valence. Puis il s"'est rendu en Ardèche, dans l'entreprise Faun à Guilherand-Granges qui fabrique des camions-bennes. Là, il a tué la Directrice des Ressources Humaines.

Que s'est-il passé ?

L'itinéraire meurtrier démarre au Pôle Emploi de l'avenue Victor Hugo à Valence. L'agence vient d'ouvrir au public. L'homme entre dans les locaux, se rapproche de bornes de recherche d'emploi. Il rencontre plusieurs agents lors de son parcours jusqu'à la sortie où il sort son arme et tire une fois sur une conseillère Pôle Emploi au niveau du thorax. La femme de 53 ans meurt quasiment aussitôt.

L'homme prend alors sa voiture, traverse le Rhône et se rend chez Faun, à moins de dix kilomètres. Il demande à voir un responsable qui ne travaille plus dans cette entreprise. Il monte alors dans les bureaux et tire à deux reprises sur la Directrice des Ressources Humaines. Elle est touchée au niveau de l'abdomen et du visage. Elle meurt peu après à l'hôpital.

Le tireur repart en voiture en direction de Valence, mais il est arrêté sur le pont Mistral. La police a repéré son véhicule grâce aux signalements d'un agent Pôle Emploi qui a noté sa plaque d'immatriculation. Il est placé en garde à vue vers 9h15, trois quarts d'heures après le premier coup de feu.

Qui est le tireur ?

Il s'agit d'un homme de 45 ans, sans emploi, inscrit à l'agence Pôle Emploi de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où il réside. Son domicile a été perquisitionné ce jeudi 28 janvier. Originaire de Meurthe-et-Moselle, il a travaillé pendant deux ans chez Faun en tant qu'ingénieur. Il a été ensuite licencié et a été inscrit à l'agence Pôle Emploi de Valence.

"C'est un homme sans antécédents judiciaires, que ce soit dans la Drôme, en Ardèche ou ailleurs", précise le procureur de la République de Valence, Alex Perrin.

Quelles sont ses motivations ?

La garde à vue va surement permettre de comprendre son geste. Y a-t-il un rapport avec ses échec professionnels ? En tout cas, "il peut y avoir un lien avec l'emploi", explique M. Perrin même si "rien ne dit qu'il y a une logique particulière". Son périple meurtrier a sans nul doute été prémédité.

Le procureur de la République de Valence a ouverte une enquête pour assassinats. L'homme a emporté un calibre 9 mm et des munitions avant de se rendre à l'agence Pôle Emploi. Il a ciblé également des endroits qu'il connaissait mais il n'y aurait pas eu de lien auparavant avec les victimes.

Le lien avec le meurtre et la tentative de meurtre en Alsace est-il confirmé ?

La gendarmerie procède à des vérifications et la procureure de la République de Colmar a confirmé à France Bleu Alsace que des investigations étaient en cours, à cause de similitudes troublantes.

Mardi en fin d’après-midi, une femme de 39 ans a été retrouvée morte dans sa voiture, garée sur le parking de son entreprise à Wolfgantzen. La victime a été tuée par arme à feu. Comme la quinquagénaire abattue à Guilherand-Granges, elle occupait des fonctions à la direction des ressources humaines de son entreprise.

Toujours mardi soir dans le Haut-Rhin, un homme a été la cible d’une agression par arme à feu, chez lui, à Wattwiller, à une quarantaine de kilomètres de Wolfgantzen. Un individu a sonné à sa porte et lui a tiré dessus, mais il l’a raté et l’agresseur a pris la fuite. L’homme agressé a fait le lien avec la victime abattue en Alsace : ils avaient été collègues de travail dans une autre entreprise, en 2006-2008.

Lors de sa conférence de presse, le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, a indiqué qu’il était informé du lien potentiel soulevé entre les deux affaires. mais ce lien est pour lui "prématuré". "Rien n'est pour l'instant avéré", a-t-il insisté.

Qui sont les victimes ?

Patricia avait 53 ans. Elle travaillait depuis de nombreuses années au Pôle Emploi de Valence où "elle était très appréciée" a rappelé la ministre du Travail, Elisabeth Born qui a rencontré ses collègues. Elle avait deux enfants.

Géraldine travaillait chez Faun à Guilherand-Granges depuis une dizaine d'année. Cette femme de 51 ans avait elle aussi deux enfants scolarisés en classe de 4ème et de 2nde à Valence.