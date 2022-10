"Ce qui s'est passé est déplorable" condamne la ligue de foot de Bretagne après les violences à Redon

"C'est déplorable" indique ce lundi, le directeur général de la ligue de Bretagne de foot, après les violences lors du derby entre Redon et Bains-sur-Oust, samedi 1er octobre. Dans le dernier quart d'heure de jeu, devant 1.5000 spectateurs et alors que Redon menait 2 à 0, des individus se sont introduits dans la tribune visiteurs et des affrontements ont eu lieu. Trois personnes dont été blessées dont un jeune de 17 ans qui a eu le tibia fracturé, et un enfant de 12 ans qui a pris un violent coup de poing. Le match a été interrompu.

Des sanctions possibles après enquête

La commission de discipline de la Ligue doit se réunir ce jeudi et au regard des éléments transmis par les clubs et les arbitres de la rencontre, elle pourra prendre des sanctions. Ces sanctions peuvent concerner le club organisateur ou le club adversaire. "Nous attendons les conclusions des arbitres pour savoir ce qui s'est passé précisément. Lors de derby, il y a souvent des gens qui se connaissent et qui reviennent régler leurs comptes dans les stades" indique Philippe Georges, le directeur général de la ligue de Bretagne de foot.

Ce n'est pas faute d'avoir appelé les clubs à la vigilance lors de nos assemblées générales de rentrée

Après des incidents la saison dernière lors de plusieurs rencontres, la Ligue de Bretagne de foot indique qu'elle avait appelé les clubs à la plus grande vigilance dès la rentrée. "Lorsqu'un club reçoit, il doit s'assurer de la sécurité des terrains et à ce titre, il doit contrôler les accès. Cela ne pose pas de difficultés quand on a des stades qui sont structurés. Mais quand on descend dans les divisions, bien souvent les terrains sont ouverts au grand public, et ce n'est pas facile pour les clubs. Ce sont parfois des éléments non identifiés qui s'incrustent sur les terrains de foot. Pour l'instant, ils viennent pas avec des cagoules, heureusement. Mais il va leur falloir qu'on soit plus rigoureux" reconnait Philippe Georges, le directeur général de la ligue de Bretagne de foot.

1200 matchs à organiser chaque année

"On ne va pas mettre des policiers sur tous nos matchs!" lance Philippe Georges. "Mais il faut qu'on trouve de meilleures solutions avec les clubs, avec les communes aussi". La Ligue de Bretagne réunit son comité de direction samedi prochain, avant son assemblée générale le 29 octobre. La sécurité dans les stades sera l'un des dossiers prioritaires.