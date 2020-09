Ce Quimpérois hurle à la mort tous les soirs, les voisins n'en dorment plus

Depuis un an, dans cet immeuble du centre-ville de Quimper, un résident hurle tous les soirs. Ses voisins, désemparés, n'en peuvent plus. Ils se sentent abandonnés.

"Je me suis installé ici il y a un mois, je n'ai dormi que 3 nuits", raconte Guillaume, un habitant d'un immeuble du centre-ville de Quimper. Son voisin de palier hurle à la mort toutes les nuits. Il dit qu'il a mal, qu'il souffre, appelle au secours et demande la visite des pompiers. Il tambourine contre les portes de l'immeuble en pleine nuit, empêchant les résidents de dormir.

Cette situation n'est plus vivable pour Hervé, qui habite deux étages plus haut : "Je suis découragé, je n'ai plus goût à la vie. Ma vie est complètement décalée, je ne peux plus me reposer la nuit". Vendre son appartement ? Il n'y pense pas, "à plus de 70 ans, c'est un peu tard", avoue-t-il, "personne n'est venu nous voir, ni la mairie, ni les services sociaux". Il a alerté les pompiers, la police, le samu, la marie ainsi que le syndic mais rien n'y fait.

Sollicitée, la préfecture indique qu'un placement en hospitalisation d'office nécessite un certificat médical. Le maire peut également en prendre la décision si le comportement présente un danger pour la sécurité des résidents.

L'histoire a été révélée dans un premier temps ce lundi matin par le Télégramme.