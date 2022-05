"Ce sera tolérance zéro !" : les gendarmes préviennent après l'explosion du nombre d'accidents dans la Vienne

Il y a eu davantage d'accidents de la route en cinq semaines qu'en trois mois dans la Vienne. Les gendarmes du département tapent du point sur la table mardi 10 mai et annoncent un durcissement des contrôles des automobilistes en infraction.

Le chef d'escadron Sacha Damm et le général Sylvain Duret de la gendarmerie de la Vienne annoncent des contrôles routiers renforcés à cause de la hausse du nombre d'accidents dans le département.

Le constat tiré mardi 10 mai 2022 par le général Sylvain Duret est sans appel : "Il y a une augmentation drastique du nombre d'accidents de la route depuis le 1er avril, plus 75 %", soit 22 accidents ces cinq dernières semaines alors qu'il y en avait eu seulement 14 entre janvier et mars sur les routes de la Vienne.

Cette tendance à la hausse est préoccupante, d'autant qu'elle est davantage due à des infractions au code de la route, à savoir des refus de priorités et de la consommation d'alcool ou de stupéfiants, engendrant de grands excès de vitesse. Les gendarmes préviennent donc que désormais : ce sera tolérance zéro lors des contrôles routiers.

"Responsabiliser les conducteurs"

"On constate un véritable relâchement des comportements des conducteurs sur la route, s'étonne le chef d'escadron Sacha Damm. On avait déjà une méthode répressive mais bienveillante. À partir de maintenant, la première erreur grave sera sanctionnée."

Le mois d'avril est généralement plus propice aux difficultés sur la route, avec les vacances, mais ce relâchement a des conséquences graves : par rapport à l'année dernière, il y a eu davantage de blessés depuis le début de l'année (+15), et même de blessés graves (+13). Les gendarmes appellent donc les conducteurs à se responsabiliser. "La route, ce n'est pas un terrain de jeu, martèle Sacha Damm, mais un milieu collectif qui regroupe des conducteurs différents, du jeune au senior, et des catégories de véhicules différentes, du particulier au poids lourd. Tout le monde doit apprendre à vivre ensemble."

Même si six morts de moins ont été dénombrés sur les routes de la Vienne depuis le début de l'année, les gendarmes ne veulent pas s'en satisfaire puisque les décès ne disparaissent pas, comme à Lussac-les-Chateaux, dimanche dernier, où un garçon de 4 ans est décédé dans un accident de la route.