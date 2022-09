Ce sont bien des loups qui ont tué des chèvres près de Marseille

Cette attaque est une première près de cette zone urbanisée, à 200 mètres du centre-bourg. Un ou plusieurs loups ont tué 12 chèvres à la Penne-sur-Huveaune dans la nuit de samedi à dimanche, aux portes de Marseille. La préfecture des Bouches-du-Rhône le confirme dans un communiqué, après les analyses de deux agents de l'office français de la biodiversité en début de semaine. Ce qui ouvre droit à une indemnisation pour la propriétaire. Il est établi que les attaques ont été perpétrées par un ou plusieurs loups au vu "des parties consommées, de leur mode de consommation et des caractéristiques de perforations sur le cou" des bêtes victimes.

Des traces évidentes selon le garde forestier - Denis Follenbach

Pour le maire, il faut apprendre à vivre avec le loup

Un des habitants du village a capté deux loups sur une caméra thermique le lendemain de l'attaque. De petites traces laissent à penser qu'il y a des petits, des louveteaux. Pour le maire Nicolas Bazzuchi, l'attaque confirme ce que les chasseurs ont vu depuis un an. Le loup est présent et il n'a plus de gibier à se mettre sous la dent. "Il ne faut pas développer un sentiment d'inquiétude. Ce n'est pas forcément un choc. Il faut apprendre à cohabiter, à vivre avec le loup tout en le repoussant sur la colline. Il faut des plantations qui permettront le retour du gibier de reproduction" tel que les perdreaux et les lapins, précise le garde forestier qui va multiplier les rondes de nuit pour maintenir l'animal sauvage plus haut dans le massif. Le maire s'est lancé dans un recensement des propriétaires d'animaux et une campagne d'information pour inciter à rentrer les bêtes. Denis Follenbach, garde chasse et garde forestier, incite à l'installer des lumières qui se déclenchent avec des détecteurs de mouvements. Denis va rencontrer les élèves de la commune qui s'apprêtent à retourner dans la forêt. Sa mission sera de les rassurer. Le loup n'attaque pas les humains.