"Comme des squatteurs" : à Châteauroux, les syndicats vont devoir payer 1,5 millions d'euros de loyers

Après quasiment 20 ans de procédures judiciaires, la mairie de Châteauroux obtient gain de cause. La CGT et la CFDT vont devoir payer plus d'un million d'euros de loyers impayés. Ils occupaient la Maison des syndicats à titre gracieux mais cette gratuité était remise en cause depuis 2003.

Un million d'euros pour la CGT et plus de 360.00 euros pour la CFDT, voilà les sommes que vont devoir payer les deux syndicats, après la décision rendue jeudi 2 juin par la cour d'appel de Paris. Cela équivaut aux loyers impayés depuis 2003. À cette date, la mairie de Châteauroux remet en cause la location à titre gracieux de la Maison des syndicats, Jean-François Mayet ne veut alors plus entendre parler de gratuité. Quasiment deux décennies de bataille judiciaire vont suivre.

Neuf décisions de justice

"Ces 360 000 euros, on ne les a pas", prévient d'ores et déjà Philippe Bonnet, le secrétaire général de la CFDT de l'Indre. Il se dit lassé par ces années d'affrontements devant les tribunaux : il s'agit de la neuvième décision de justice. "Cela nous bloque financièrement puisqu'à chaque fois qu'on paye des avocats, ce sont des avocats qu'on pourrait payer pour des gens licenciés ou qui ont des problèmes d'emplois", accuse-t-il.

Si la CFDT doit s'acquitter de ce retard de loyer, il s'inquiète des conséquences sur le travail du syndicat. "On est là pour défendre ces gens et ils se retrouvent pénalisés. Cet argent qui part en fumée, c'est autant de gens qui ne seront pas défendus. Et on remercie la ville de Châteauroux évidemment", conclut Philippe Bonnet.

Un sentiment de "justice rendue" pour le maire

De son côté, Gil Avérous salue un sentiment de "justice rendue". Le maire de Châteauroux rappelle que "la CGT et la CFDT occupent des locaux municipaux sans droits ni titres comme le feraient des squatteurs". Un terme qu'il assume entièrement. Il regrette l'attitude des syndicats depuis plusieurs années. "On leur a proposé une nouvelle implantation. Toutes les propositions faites ont été refusées. La CFDT et la CGT se retrouvent condamnés avec l'impossibilité de revenir en arrière. Les deux syndicats devront payer et ils ont les moyens de le faire", insiste Gil Avérous.