Le préfet de l'Hérault dénonce le comportement des casseurs : "Ce sont vraiment des abrutis"

D'importants moyens de police seront déployés ce vendredi soir dans Montpellier et Béziers pour éviter que ne se reproduisent les violences et les dégradations de la nuit de jeudi à vendredi . La manifestation prévue dans le centre-ville de Montpellier ce vendredi soir à la mémoire du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre, a été interdite. Les transports en commun s'arrêteront dès 20 heures à Montpellier et Béziers.

"Il est irresponsable de laisser des enfants de 12 ans seuls dans la rue à 3h du matin"

Le préfet de l'Hérault a évidemment dénoncé ces violences et en appelle aux parents. "On avait une cinquantaine de jeunes, plutôt mineurs à Béziers, qui ont commis ces exactions. Et à Montpellier, ils étaient à peu près 300. Ils ont incendié des bâtiments publics qui sont faits pour les usagers. Ils s'en sont pris également à la Mission locale. Ce sont vraiment des abrutis, il n'y a pas d'autre terme ! J'en appelle à la responsabilité des parents. Dans le Code civil, il y a une disposition qui s'appelle l'autorité parentale, qui est un ensemble de droits et de devoirs pour et dans l'intérêt exclusif de l'enfant. Il est irresponsable de laisser ces enfants de 12, 13 ou 14 ans dans la rue seuls à deux ou 3h du matin, alors que se produisent des émeutes. Donc je demande aux parents de se montrer responsables et d'exercer avec discernement l'autorité parentale"

"Nous serons très présents sur le terrain ce soir, aux côtés de la police municipale. Nous déployons à peu près 150 policiers nationaux, raid compris, pour éviter qu'on ne connaisse à Montpellier ce qu'on voit un peu partout ailleurs sur le territoire national des pillages et des immeubles incendiés. Hier soir, on a eu beaucoup de feux, des barricades qui ont été dressées. On a eu un poste de police ici, dans le quartier de la Mosson également, qui a été dégradé et le centre des impôts. Donc, on a pris toute une série de mesures en prévention. D'abord la suspension des transports en commun à Montpellier et à Béziers en tout début de soirée, pour éviter qu'ils ne soient pris à partie, l'interdiction d'une manifestation de l'ultragauche dans le centre ville de Montpellier, une interdiction du transport d'éléments d'artifice bien sûr, le transport d'essence en jerricans. Et nous serons intraitables. Nous serons en force ce soir dans la rue pour faire régner l'ordre et ramener la paix publique."

