Cébazat : des mariages un peu trop festifs obligent le maire à fermer le parc municipal

La parc Pierre-Montgroux est un lieu calme et apaisant. Il est très fréquenté par les personnes âgées et les familles. Il est difficile d'imaginer ce jardin fleuri et arboré, assailli de hordes bruyantes et débridées.

Le parc Pierre-Montgroux à Cébazat. © Radio France - Claudie Hamon

"C'est un phénomène qui prend de l'ampleur," précise Flavien Neuvy. Le maire de Cébazat n'en peut plus de ces échauffourées du samedi après-midi. " A chaque fois, je suis obligé d'intervenir. Je reste calme et j'essaie de raisonner les gens, je m'expose beaucoup mais si on ne fait rien, il n'y a plus de république ! Mais je ne peux pas faire ça toutes les semaines. Samedi dernier, il y avait trois mariages comme ça. Ce n'est plus possible."

Flavien Neuvy, maire de Cébazat. © Radio France - Claudie Hamon

Pour protéger la population, Flavien Neuvy a pris la décision radicale de fermer le parc tous les samedis après-midi à partir de 13 heures, au moins jusqu'à la fin du mois d'août. "C'est temporaire," explique le maire, "le temps de trouver une solution. Nous en discuterons avec les élus, la police nationale et municipale. Mais c'est complexe car _la loi est trop laxiste avec ce genre de comportement._"

Pour faire bouger les choses, Flavien Neuvy a demandé aux parlementaires d'étudier une loi pour sanctionner plus sévèrement ce genre d'infraction au code de la route, en bande organisée. "Ils m'écoutent, ils approuvent, mais rien ne change," regrette Flavien Neuvy.