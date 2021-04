Cébazat : une trentaine de citoyens se mobilisent pour nettoyer la commune de ses déchets

1 800 litres de déchets en tout genre, deux gros sacs de verre, sans compter les déchets les plus volumineux. La trentaine de citoyens réunis ce matin à Cébazat (Puy-de-Dôme) pour nettoyer la commune ne se sont pas levés pour rien.

Cette "clean walk" - marche citoyenne visant à nettoyer l'espace public - était la troisième d'une série organisée par Clermont Zéro Plastique, association qui lutte pour la préservation de l'environnement.

De trop nombreux déchets

Le rendez-vous était donné au croisement des rues de la Quatrière et Charles Perrault. Un quartier qui a vu de nombreuses constructions sortir de terre ces dernières années, laissant derrière elles leur lot de déchets. "Les artisans viennent avec leur matières, et repartent sans...", regrette Jimmy D., l'un des deux co-fondateurs de l'association.

À quelques mètres de là, un sentier où de nombreux baladeurs viennent chercher un peu de verdure. Les participants y retrouvent un oreiller, des vêtements, des bouteilles de verre ou encore des bidons de plastique_._"Les restes de ce qui ressemble à un ancien squat", analyse Jimmy.

Plusieurs déchets retrouvés par les participants - notamment cet oreiller - laissent penser que les lieux ont été habités. © Radio France - © Romane Brisard

Evolution des consciences

Si chaque déchet ramassé réveille un peu plus l'exaspération générale, des sourires se dessinent au gré de cette balade écologiste. Patrice se promène souvent dans le coin : selon lui, "on retrouve de moins en moins de déchets électro-ménagés, ce qui est déjà un grand pas".

Jimmy, lui, note une autre évolution : "Lors de la première marche que nous avons organisé à Clermont-Ferrand, seuls quatre participants avaient joué le jeu. Aujourd'hui, on est 28 !", s'exclame-t-il.

Les participants se dispersent pour tenter de nettoyer plusieurs espaces verts jonchés de déchets. © Radio France - © Romane Brisard

Engager les collectivités à agir

Pour Jimmy, chaque nouvelle participation est une lueur d'espoir pour un avenir plus vert. "Si les citoyens viennent de plus en plus nombreux, les politiques devront adopter des mesures de plus en plus ambitieuses", assure-t-il.

Mais pour le moment, selon lui, l'engagement est loin d'être à la hauteur. "Les municipalités expliquent que les déchets sont une compétence de la métropole, la métropole nous répond l'inverse... C'est le serpent qui se mord la queue".

C'est d'ailleurs pourquoi le jeune homme utilise les réseaux sociaux, où il communique sur chaque action menée. Une stratégie qui commence à payer : récemment, Clermont Auvergne Métropole a équipé l'association de pinces à déchet. Elle envisage aussi de prêter une benne pour la prochaine "clean walk".