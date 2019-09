Cécile Bourgeon enceinte : le père de Fiona choqué mais pas surpris

Nicolas Chaffoulais n'a pas été surpris quand il a appris que son ex-compagne et mère de la petite Fiona, décédée en mai 2013, était de nouveau enceinte. Il s'y attendait. Il ne cache plus aujourd'hui son pessimisme quant à la tenue du prochain procès prévu initialement en janvier prochain.

Clermont-Ferrand, France

Le père de Fiona, la fillette décédée en mai 2013 à Clermont-Ferrand, n'a pas été surpris par la nouvelle de la grossesse de son ex-compagne, Cécile Bourgeon. Cette information a même plutôt confirmé une réelle crainte qu'avait Nicolas Chaffoulais. "Je m'y attendais, de toute façon je savais qu'elle allait tout faire pour éviter un nouveau procès", s'agace Nicolas Chaffoulais. Le trentenaire avait tout à fait imaginé que son ex-compagne puisse rapidement tomber enceinte comme elle avait pu le laisser entendre lors du premier procès à Riom.

"C'est insensé. Qu'elle fasse cela c'est honteux, et puis les magistrats qui ont permis ça, eux aussi ils ont leur part de responsabilité" ajoute le père de Fiona.

Une nouvelle épreuve pour le père

Ce serait donc le quatrième enfant pour Cécile Bourgeon, après Fiona et sa petite soeur -dont la garde a été confiée à son père-, et le petit Billal conçu avec Berkane Makhlouf, qui purge lui sa peine prison et qui a été placé en foyer, Cécile Bourgeon ayant été déchue de ses droits parentaux pour les deux derniers.

Evidemment qu'il n'y aura pas de procès en janvier prochain" Nicolas Chaffoulais, père de Fiona

Et aujourd'hui, pour Nicolas Chaffoulais, la question ne se pose même plus : "Evidemment qu'il n'y aura pas de procès en janvier prochain, elle sera à son 8e mois de grossesse, pas besoin d'être docteur pour comprendre qu'elle ne pourra pas comparaître !" fulmine le père de famille.

Le quatrième procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Maklhouf (le 2ème ayant été renvoyé après cinq jours d'audience) doit se tenir du 14 au 31 janvier prochain devant la cour d'assises de Lyon. La Cour de cassation avait cassé le verdict de la cour d'assises d'appel de Haute-Loire qui condamnait Cécile Bourgeon et Berkane Maklhouf à vingt ans de réclusion criminelle pour les coups mortels portés à la fillette en 2013. Conséquence, Cécile Bourgeon était sortie de prison en février dernier.