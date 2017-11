Cédric Herrou est-il prêt à poursuivre son combat ? il est l'invité exceptionnel de France Bleu azur

Cédric Herrou, le héros des migrants, est sans doute devenu l'agriculteur le plus surveillé de France.Traqué par ses opposants, observé sans relâche par les gendarmes et de plus en plus souvent attaqué en justice, le sauveur de réfugiés est-il prêt néanmoins à continuer son combat?

Cédric Hérrou est l'invité ce vendredi 17 novembre 2017 de France Bleu Azur.

C'est un provocateur qui irrite de plus en plus les élus politiques de droite locaux comme Eric Ciotti député LR de Nice et Olivier Bettati conseiller régional soutenu par le FN. La justice empile les dossiers et des poursuites.

Ce militant multi-récidiviste du soutien aux réfugiés, producteur d'olives de la vallée de la Roya au-dessus de Nice, a accueilli des centaines (voir plus!) de réfugiés qui traversent la frontière avec l'Italie et débarquent chez lui. Avec l'association Roya citoyenne il vient en aide aux migrants souvent venus d'Erythrée pour leur porter assistance et les aider à formuler une demande d'asile.

Jusqu’où veut-il aller? Est-il plus déterminé que jamais ou ce combat est-il perdu d'avance?

Cédric Hérrou invité de France Bleu azur entre 7H et demi et 8H.