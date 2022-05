Cédric Herrou relaxé pour avoir qualifié dans un tweet Eric Ciotti de "plus gros porc français"

En 2018, en plein débat sur l'accueil du navire l'Aquarius et de ses 630 migrants, Cédric Herrou avait dégainé fort. Alors qu'Eric Ciotti avait exprimé comprendre le refus de l'Italie d'accueillir le bateau, le militant de la Roya avait alors publié un tweet virulent: "«_J'ai trouvé le plus gros porc français qui accueille tout le misérabilisme du monde !! @ECiotti champion du monde !!!__" _S'en était alors suivi une bataille juridique qui avait abouti à la relaxe totale du militant de la Roya par le tribunal de Grasse. En 2020, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait en revanche confirmé la relaxe pour diffamation mais l'avait condamné pour injure. Aujourd'hui, 4 ans après les faits, Cédric Herrou voit sa condamnation complètement annulée. La Cour de Cassation, qu'avait saisi Eric Ciotti, a estimé que bien qu'outrageant, le propos avait été tenu dans un contexte satirique jouant sur l'orthographe de "port" et "porc" et qu'en plus tout était lié au débat sur la politique migratoire.

