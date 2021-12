Cédric Jubillar à l’isolement : quelles sont ses conditions d’incarcération

Depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubillar, le seul suspect dans la disparition de sa femme Delphine, est incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses. Le Tarnais, qui nie toute implication, est à l’isolement. Cela veut dire que le détenu ne croise personne. Il est seul dans sa cellule ainsi que lors de l’heure de promenade à laquelle il est autorisé. Il a le droit à la télévision, à recevoir la presse et son courrier. Le but est simplement qu’il évite de rencontrer des codétenus.

Comme tous les prisonniers, il a le droit à un parloir par semaine. L’isolement ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le quartier disciplinaire que les détenus qualifient de "mitard". Les prisonniers sont dans ce cas placés dans ces cellules à titre de sanction ou en cas de faute disciplinaire.

Affaire médiatisée

Avant Cédric Jubillar, Betrand Cantat a notamment était à l’isolement parmi les détenus les plus connus. C’est très souvent le cas dans les affaires qui sont médiatisées. Cela permet d’assurer plus facilement la sécurité du détenu en question. Dans le cas de Cédric Jubillar, cela permet aussi de "préserver" une enquête sensible en cours et de faire que personne ne puisse agir sur d’éventuels indices.

Des confidences du Tarnais

La semaine passée, lors de la garde à vue de la compagne de Cédric Jubillar, Séverine, des co-déténus ont été auditionnés. Ils étaient soupçonnés d’avoir voulu interférer dans l’enquête ou d’avoir reçu des confidences du Tarnais. C’est normalement impossible puisqu’il est à l’isolement, mais le personnel du centre de détention explique que "ça arrive". Cela peut notamment arriver lors des transferts vers le palais de justice où Cédric Jubillar aurait pu parler avec un codétenu.

De l’avis de tous, les discussions s’engagent surtout via les fenêtres des cellules. Les prisonniers crient, se passent des messages par les petites ouvertures, de jour comme de nuit. Pour les personnels d’association qui travaillent au sein de la prison, c’est sans doute ainsi que Cédric Jubillar a pu entrer en contact avec d’autres prisonniers. Pour tous ceux qui connaissent la prison de Seysses, les murs des geôles sont en tout cas trop épais pour pouvoir avoir une conversation via les cloisons.

"Cet homme commence à être psychologiquement atteint et c'est normal." Jean Baptise Alary

Depuis des semaines les avocats de Cédric Jubillar dénoncent ces conditions de détention. "Depuis quelques semaines, je trouve qui commence à accuser très sérieusement le coup. L'isolement, c'est une mesure extraordinaire, c'est à dire qu'elle n'est pas ordinaire. C'est une mesure terrible", explique Jean-Baptiste Alary, l'un des avocats de Cédric Jubillar. Selon lui, son client va mal. "Depuis six mois, il vit seul dans une cellule de neuf mètres carrés dont il ne sort que deux heures par jour . Il n'adresse la parole à personne, si ce n'est à des fantômes de détenus qui hurlent dans les cellules à côté et au personnel de l'administration pénitentiaire dont le rôle et le travail n'est pas d'entretenir une discussion amicale avec les détenus. Les seules discussions véritable qu'il a, c'est une fois par semaine, avec ses avocats. Donc, cet homme commence à être psychologiquement atteint et c'est normal. Je crois que c'était d'ailleurs le but de cet isolement là. Il faut que ces choses là cessent au plus vite", raconte-t-il.

Demande de remise en liberté

Jeudi dernier, une troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubillar a été rejetée par un juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse doit à son tour statuer dans les jours à venir sur le sujet.