Cédric Jubillar a-t-il utilisé la voiture d’un ami ? La nouvelle piste des enquêteurs

C’est peut-être un nouvel élément déterminant pour la suite de l'affaire : les enquêteurs mobilisés sur la disparition de Delphine Jubillar travaillent sur une voiture qu’aurait pu emprunter son mari, Cédric. Depuis la disparition de la Tarnaise dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, la jeune femme n'a pas été retrouvée. Les fouilles se sont multipliées, avant d'être finalement abandonnées, faute de résultat. La piste des fouilles et aussi celle de la voiture ont été étudiées suite aux déclarations de Marco, l'ex-codétenu de Cédric Jubillar.

Voiture blanche

Selon les révélations du Parisien, ce détenu aurait déclaré à la police que "Cédric aurait utilisé une voiture blanche" pour "transporter le corps et le faire disparaître". Ce véhicule est donc activement recherché par les enquêteurs.

En décembre 2021, ils ont retrouvé une Peugeot 306 appartenant à une connaissance du mari de l'infirmière. Elle a été minutieusement analysée et passée au Bluestar, qui révèle la présence de traces de sang même nettoyées ou effacées.

Traces de sang et des cheveux

Et selon le Parisien, "les experts ont identifié par moins de sept traces" et trouvé "des éléments pileux d’une longueur supérieure à cinq centimètres". Est-ce que ces cheveux et ce sang appartiennent à Delphine Jubillar ? Tous ces éléments vont être analysés afin d'en extraire les profils génétiques et de les comparer à l'ADN du couple Jubillar. Des expertises qui viennent d’être lancées et dont les résultats sont attendus pour la fin du mois de mars 2022.

Le propriétaire de la voiture a été entendu détaille le Parisien. Il a expliqué être en contact régulier avec Cédric Jubillar. Il a indiqué aussi que ce dernier pouvait avoir accès à son véhicule. Il aurait aussi dit ne pas se souvenir de ce qu’il faisait dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Cédric Jubillar est toujours emprisonné dans la prison de Seysses depuis la mi-juin. Il clame toujours son innocence - une constante depuis le début de cette affaire.