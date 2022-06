Cédric Jubillar de retour devant le juge des libertés un an après sa mise en examen pour meurtre

Une audience importante attend Cédric Jubillar, mis en examen pour le meurtre de sa femme, ce jeudi 9 juin. Il est attendu, avec ses avocats, devant le Juge des libertés et de la détention, un an après son placement en détention provisoire.

Une audience importante attend Cédric Jubillar et ses avocats ce jeudi 9 juin à partir de 10h devant le juge des libertés et de la détention (JLD), un an après son placement en détention provisoire. Les avocats de Cédric Jubillar vont demander sa libération. Le juge va donc examiner les charges qui pèsent contre le mari de Delphine Jubillar disparue à Cagnac-les-Mines il y a bientôt un an et demi. Le magistrat va faire le point sur l'avancée de l'enquête, les risques de trouble à l'ordre publique et dire s'il estime que la détention doit se poursuivre. Jusqu'à maintenant, les demandes de mises en liberté ont toute été refusées. Les gendarmes poursuivent quant à eux leurs investigations, à la recherche du corps de l'infirmière mère de deux enfants.

Débat entre parquet et défense en présence de Cédric Jubillar

Cette audience est différente des précédentes à la fois sur le fond sur la forme. L'audience devant le juge des libertés et de la détention est un véritable débat entre le parquet et la défense, entre donc le juge et les avocats de Cédric Jubillar. On n'est pas dans le protocole des audiences de demande de remise en liberté devant la chambre de l'instruction vécues jusqu'à présent, avec plaidoiries de la défense et des parties civiles, réquisition de l'avocat général. et arrêt rendu quelques jours plus tard par la chambre de l'instruction. Voilà pour la forme.

Quand au fond, il ouvre la voie à beaucoup d'espoir pour la défense. Car après une année d'enquête et d'instruction, toujours pas de corps toujours pas d'arme du crime. L'audience en présence de Cédric Jubillar devrait durer deux à trois heures, au 3ème étage du palais de justice de Toulouse. Le juge à 8 jours pour rendre sa décision mais selon Alexandre Martin, l'un des trois avocats de la défense, il devrait normalement le faire dans la journée.