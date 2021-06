Affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric placé en garde à vue

Six mois tout juste après la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric a été arrêté et placé en garde à vue ce mercredi par les gendarmes selon les informations du Parisien. L’infirmière n'a plus donné de signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre dernier à Cagnac-les-Mines (Tarn).