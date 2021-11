Cédric Jubillar reste en prison, sa nouvelle demande de remise en liberté est rejetée

Six jours après une audience qui s'est tenue à huis clos le mardi 16 novembre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse rend son arrêt ce lundi. Et pour la deuxième fois en deux mois, la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar est rejetée. L'artisan de Cagnac-les-Mines mis en examen pour le meurtre de son épouse clame son innocence. Il a été entendu par les juges d'instruction le 14 octobre, il le sera à nouveau le 3 décembre.

Les avocats de Cédric Jubillar ont fait savoir qu'ils déposeraient en temps utile une nouvelle demande de remise en liberté. Maître Jean-Baptiste Alary explique : "On n'a pas pour politique d'envahir la chambre de l'instruction d'appels à répétition". Et il précise : "La cour a indiqué que des investigations étaient en cours, sans préciser lesquelles. Nous allons attendre que ces investigations se terminent. Nous allons aussi attendre l'audition à venir de Cédric Jubillar ainsi que celle de son fils".

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Les recherches restent vaines en dépit de nombreux ratissages et d'une importante mobilisation de la population ainsi que des amis de l'infirmière tarnaise. Le 14 novembre dernier encore des volontaires se mobilisaient inlassablement. Cédric Jubillar est en détention provisoire depuis le 18 juin 2020.

Détention provisoire : ce que dit le code pénal

En matière criminelle, la détention provisoire peut durer jusqu'à trois, voire quatre ans, ce sont les textes du code de procédure pénale. Le mandat de dépôt d'un an est renouvelable une fois (six mois puis encore six mois) mais le maintien en détention peut aller au-delà "à titre exceptionnel lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies". Un mis en examen peut faire des demandes de remises en liberté autant de fois qu'il le souhaite.

Les demandes de sortie de prison de Cédric Jubillar, les dates-clés

6 juillet 2021 : appel du placement en détention provisoire, rejeté le 8 juillet.

: appel du placement en détention provisoire, rejeté le 8 juillet. 24 août 2021 : première demande de remise en liberté, rejetée le 2 septembre.

: première demande de remise en liberté, rejetée le 2 septembre. 14 septembre 2021 : appel du rejet de la première demande de remise en liberté, appel rejeté.

: appel du rejet de la première demande de remise en liberté, appel rejeté. 18 octobre 2021 : deuxième demande de remise en liberté, demande rejetée.

: deuxième demande de remise en liberté, demande rejetée. 26 octobre 2021 : appel du rejet de la deuxième demande de remise en liberté.

: appel du rejet de la deuxième demande de remise en liberté. 22 novembre 2021 : la chambre de l'instruction rend son arrêt, appel rejeté.