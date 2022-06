Le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision après l’audience de jeudi dernier. Il s’est opposé à la libération de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines dans le Tarn.

Cédric Jubillar reste en prison après quasiment un an de détention provisoire

Cédric Jubillar reste en prison. Le juge des libertés et de la détention s’est prononcé contre sa demande de libération conditionnelle, sa détention est de fait renouvelée pour les six prochains mois.

L’audience a eu lieu jeudi dernier, le 9 juin. Jusqu'à présent, toutes ses demandes de remise en liberté ont été refusées. Les avocats de Cédric Jubillar ont annoncé leur intention de faire appel, pour obtenu une nouvelle audience d'ici début juillet.

L’audience de jeudi dernier a été différente des précédentes audiences de demande de remise en liberté. Elle a donné lieu à un débat entre le parquet et les avocats de Cédric Jubillar. Les précédentes demandes avaient été examinées par la chambre de l'instruction, avec des plaidoiries de la défense et des parties civiles.

Cette dernière audience avait suscité de l’espoir pour la défense de Cedric Jubillar : après une année d'enquête et d'instruction, Delphine Jubillar n’a toujours pas été retrouvée et aucune arme du crime n’a été découverte.

Cédric Jubillar est soupçonné du meurtre de sa femme Delphine, disparue il y a un an et demi à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. L’infirmière, mère de deux enfants, n’a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Les gendarmes poursuivent quant à eux leurs investigations, à la recherche du corps de Delphine Jubillar.