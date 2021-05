Policier tué : "Cela peut arriver à Belfort" s'inquiète Sébastien Garcia du syndicat Police Alliance

Mercredi en fin d'après-midi, un policier d'Avignon a été tué lors d'une opération anti-drogue. Une scène qui s'est déroulée en plein centre-ville et qui a plongé tous les policiers de France sous le choc et en colère. A l'image de Sébastien Garcia, secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale : "On est sous le coup de l'émotion, sous le choc et mes premières pensées vont à la famille de mon collègue qui va entamer un processus long et douloureux qui prend perpétuité pour cet acte criminel"

Sébastien Garcia s'inquiète que la police soit prise pour cible et que cette violence devienne de plus en plus courante : "Dans le Territoire de Belfort, cela ne fait pas exception. Il y a deux ans, à l'été 2009, j'ai un de mes collègues de la BAC qui a été traîné sur plusieurs mètres lors d'un contrôle d'un véhicule volé aux Résidences alors que c'était un mineur qui se trouvait au volant. Il a quand même de la chance d'être encore là, il est quand même passé sous le véhicule. Mais la violence ne date pas d'aujourd'hui. Cela peut arriver à Belfort sans problème, on n'est pas à l'abri.

Le trafic de drogue est une priorité

La lutte contre le trafic de drogue demeure une priorité pour les policiers du Territoire de Belfort : "C'est une de nos priorités, le policier est motivé à travailler sur ce genre d'affaire. On rentre dans la police pour protéger les personnes et les biens mais on a besoin du soutien de tous et quand on vit des drames, cela nous secoue au plus profond de nous. Cette famille (du policier tué), à contrario du criminel qui s'est échappé , n'aura pas de réduction de peine. Ce sont deux enfants de 5 et 7 ans qui grandiront sans leur papa et il manquera toujours quelqu'un aux fêtes de famille. C'est une immense douleur et mes collègues sont très émus ce matin" termine Sébastien Garcia, secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale dans le Territoire de Belfort.