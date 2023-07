"Cela peut vraiment bouleverser une vie" : Samuel, victime de l'incendie de sa voiture à Dax

Derrière les chiffres froids et bruts des voitures incendiées, il y a aussi des victimes. Il s'agit de l'autre réalité de ces débordements qui touchent la France et les Landes depuis la mort de Nahel, ce jeune de 17 ans tué mardi 27 juin à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier.

Dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1ᵉʳ juillet, plusieurs voitures sont justement incendiées dans le département , notamment dans le quartier de la gare, à Dax, dont le véhicule de Samuel. Cet étudiant en école d'ingénieur à Pau de 22 ans, a lancé il y a quelque temps une autoentreprise de location de voitures. Une activité en parallèle de son cursus qui lui permet de rembourser le prêt étudiant qu'il a contracté. Il possède aujourd'hui une petite dizaine de voitures, toutes stationnées à Dax. L'une d'elle a été brûlée.

"J'ai été le premier à me dire que cela n'arrive qu'aux autres"

"Quand j'ai vu la photo des voitures brûlées que l'on m'avait envoyée en me demandant s'il y en avait une à moi parmi ces voitures, j'ai eu un choc", raconte Samuel. "Au début, je n'y ai pas cru. Je me disais que ce n'est pas possible que des jeunes brûlent ma voiture sans raison", avoue-t-il. "J'ai été le premier à me dire cela n'arrivera jamais, que cela n'arrive qu'aux autres."

Ce qui explique aussi que Samuel n'a malheureusement pas souscrit à une assurance incendie. "Lorsque j'ai souscrit à des assurances, on m'avait dit de ne pas forcément prendre cette option parce que cela coûtait cher et que c'était extrêmement rare que cela arrive", regrette-t-il. Il ne sera donc pas remboursé pour les dégâts sur sa voiture, et ce sont des milliers d'euros qui partent en fumée, sans compter le manque à gagner de ces locations qu'il ne pourra réaliser cet été.

Faire "prendre conscience des conséquences"

Mais au-delà des répercussions économiques et financières que représente un tel événement, il y a aussi l'impact psychologique. "C'est dur", décrit l'étudiant. Il sait qu'il existe des situations, évidemment, bien plus graves que la sienne. Mais, "maintenant, je comprends tous les gens qui ont leurs voitures brûlées, qui ont des dommages, tous les vendeurs qui ont leur magasin brûlé. On ne pense pas souvent à eux", estime Samuel.

Il espère que ce témoignage permettra en tout cas de faire réfléchir certains casseurs. "Peut-être que cela pourra permettre à certaines personnes de prendre conscience des conséquences et ce n'est peut-être pas une bonne idée de brûler des voitures", explique-t-il. "Ils peuvent manifester de manière pacifique, il n'y a aucun souci avec le fait d'exprimer son mécontentement. Mais ce n'est vraiment pas une bonne idée de s'en prendre au matériel des autres, cela peut vraiment bouleverser des vies", assure cet étudiant.

Malgré tout, dans son malheur, Samuel voit des motifs d'espoir : il a lancé un appel sur Facebook pour demander à des bonnes volontés de l'aider à mettre ses autres véhicules à l'abri. "J'ai eu énormément de réponses, avec des personnes qui me proposaient de me prêter des bouts de jardin pour y garer mes voitures", sourit-il. Il espère encore surfer sur cet élan de générosité, en lançant une cagnotte pour lui permettre de remplacer le véhicule qui a brûlé .