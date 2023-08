Cellule d'écoute, hommage, nouveau principal... Comment va se dérouler la rentrée au collège de Laplace ?

"Nous avons mis et mettons tout en ordre pour que la rentrée au collège de Laplace à Lisieux se déroule au mieux, je souhaite rendre hommage à Monsieur Stéphane Vitel". La rectrice de l'académie de Normandie, Christine Gavini, s'est exprimée ce mercredi 30 août, en préambule de sa présentation de la rentrée scolaire 2023-2024.

ⓘ Publicité

Depuis le 20 août, soit 9 jours après le décès de Stéphane Vitel, retrouvé inanimé le 11 août dernier dans son collège, deux cellules d'écoute ont été mises en place, pour les élèves et les professeurs. "Il en ressort un bilan satisfaisant", lance la rectrice, avant de se rendre ce vendredi sur place "pour accompagner les professeurs dans cette pré-rentrée". Les élèves et les professeurs ont pu échanger avec un psychologue et un médecin.

L'adjointe de Stéphane Vitel prend la suite par intérim

Lourde est la tâche, de reprendre les commandes du collège Pierre Simon de Laplace à Lisieux, après ce drame. "Madame Hartvick, adjointe de Monsieur Vitel sur l'année précédente, va assurer et devenir principal du collège pour l'année 2023-2024 et je tiens sincèrement à la remercier" ajoute Christine Gavini. Le rectorat a donc nommé cet été un nouvel adjoint.

La rectrice de l'académie de Normandie va se rendre deux fois, en l'espace de quelques jours, ce vendredi 30 août ainsi que lundi 4 septembre, dans l'enceinte du collège, pour accompagner les professeurs et les élèves du collège. Un nouvel hommage sera rendu à Stéphane Vitel lors de cette rentrée scolaire.