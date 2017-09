Cellule djihadiste de Nîmes : un des prévenus projetait un attentat contre la synagogue

Le tribunal correctionnel de Paris rendra ce vendredi soir sa décision concernant les cinq Gardois jugés pour association de malfaiteurs terroriste. Le procureur a requis trois à neuf ans de prison. Sur un enregistrement téléphonique, l'un d'entre eux parle d'une tuerie dans la synagogue de Nîmes.

Dernier jour ce vendredi du procès des cinq Gardois jugés pour association de malfaiteurs terroriste. Le tribunal correctionnel de Paris doit rendre sa décision dans la soirée. Il s'agit de quatre hommes soupçonnés d'avoir monté une filière d'acheminement de combattants djihadistes vers la Syrie.

Certains d'entre eux auraient combattu aux côtés du groupe Etat Islamique. Une femme est également devant les juges, accusée de financement d'une entreprise terroriste.

"Les policiers et les Juifs sont plus faibles à Nîmes qu'à Paris"

Les enquêteurs ont procédé à des écoutes téléphoniques. Et l'un des présumés djihadistes, Benoît Roussillon, a évoqué un attentat contre la synagogue de Nîmes.

Sur l'enregistrement, on entend le prévenu discuter avec une jeune fille. Il lui explique que son rêve, c'est de se faire exploser dans un train. Benoît Roussillon parle ensuite d'une tuerie dans une synagogue "peut-être". Quand la jeune fille lui demande "à Paris ou à Nîmes?", il répond "à Nîmes, les policiers et les Juifs y sont plus faibles qu'à Paris".

La communauté juive de Nîmes n'est pas inquiète

Lors de son audition, Benoît Roussillon ne conteste pas mais d'après lui, "c'était juste pour épater les filles".

Le représentant de la communauté juive de Nîmes n'est pas surpris et pas forcément très inquiet. Selon Paul Benguigui, la synagogue est ultra protégée, en alerte permanente. "Malheureusement, des farfelus et des antisémites, il y en aura toujours", conclut Paul Benguigui.