Cent personnes évacuées après une fuite de gaz dans le centre-ville d'Annemasse

Une centaine de personnes, 89 adultes et 11 enfants, ont dû partir précipitamment de chez eux ce samedi matin à Annemasse, en Haute-Savoie. Peu avant 8 heures, une forte odeur de gaz a été ressentie dans le centre-ville, près d'une barre d'immeuble.

Les habitants évacués dans un gymnase

Les habitants ont été évacués et transportés, via des bus, dans un gymnase de la ville. La Croix-Rouge et la Protection civile étaient sur place. La fuite a depuis été identifiée et GRDF a coupé le gaz dans le quartier. Les habitants regagnent petit à petit leur domicile, il n'y a pas de blessé.