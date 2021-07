Centenaire du choix du soldat inconnu américain : la ville de Châlons-en-Champagne cherche des archives

Châlons sur Marne, 24 octobre 1921 : une cérémonie se déroule dans l’hôtel de Ville de la ville préfecture de la Marne qui s'appelle aujourd'hui Châlons-en Champagne. Dans les fonds anciens des archives municipales, une photo montre la foule rassemblée face à la mairie, sur la place Foch, avec cette banderole "Gloire au héros américain inconnu". "Il y avait quatre cercueils et sur le cercueil choisi ont été déposées des roses blanches d'un jardin châlonnais", raconte la directrice des archives municipales Laura Cellier.

Un appel à la collecte de documents sur les commémorations

C'est ce jour là en effet que le Sergent Younger choisit parmi quatre soldats américains morts sur le champ de bataille pendant la Première Guerre Mondiale, celui qui sera le Soldat inconnu américain. Le 11 novembre 1921, trois ans après l’Armistice, le cercueil du Soldat inconnu est inhumé au cimetière militaire américain d'Arlington.

En vue du centenaire qui sera célébré le 24 octobre 2021, les archives municipales de Châlons recherchent notamment des documents des commémorations entre 1921 et 1939 et puis surtout entre 1939 et les années 80. Un appel est lancé aux habitants, aux marnais. "Ca peut être des articles de presse, des correspondances, ou bien des invitations à des commémorations, ou encore des timbres, des photos", Laura Cellier qui sera chargée en octobre d'une exposition qui sera présentée à l'hôtel de ville de Châlons. Les dons, dépôts, ou numérisations sont possibles auprès des archives municipales.

Image des Fonds patrimoniaux de la médiathèque Pompidou. - Fonds patrimoniaux de la médiathèque Pompidou.

La ville espère toujours la venue de Joe Biden

La ville qui a lancé une invitation au président des Etats-Unis Joe Biden dès janvier pour le centenaire, prévoit plusieurs événements : une veillée le 23 octobre, et une cérémonie avec des militaires français et américains le 24 octobre 2021. "C'est un symbole extrêmement fort pour les relations franco américaines, pour la ville c'est un lien intemporel, vous avez vraiment une fidélité des américains envers Châlons qui explique la portée de la cérémonie qui va avoir lieu", souligne Antoine Carenjot, le président de l'Office national des anciens combattants de la Marne.