Centrale de Belleville-sur-Loire : la cour d'appel d'Orléans condamne EDF à 4.500 euros d'amende

Victoire pour les militants du réseau Sortir du nucléaire dans la bataille judiciaire qui les oppose à la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. La cour d’appel d’Orléans a reconnu ce mercredi 2 mai la faute pénale d’EDF dans la série de dysfonctionnements et de négligences survenus en septembre 2017 à la centrale : des problèmes d'étanchéité, de corrosion sur les tuyaux ou encore de défauts d'entretien sur les diesels de secours.

Victoire symbolique mais importante

Ces problèmes avaient été relevés par l’ASN, l’Autorité de surveillance du nucléaire, qui avait placé la centrale de Belleville sous surveillance renforcée pendant plus de deux ans. EDF est donc reconnue coupable pour trois infractions. L’entreprise est condamnée à des amendes pour un total de 4.500 euros. En revanche, les deux associations écologistes (le réseau Sortir du Nucléaire et son antenne locale Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye, qui réclamaient chacune 5.000 euros de dommages et intérêts, ont été déboutées de leur demande.

Les militants du réseau Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye parlent d’une victoire importante, même si le montant des amendes est symbolique. La bataille judiciaire dure en effet depuis le 20 octobre 2017 et un premier dépôt de plainte pour 46 infractions à la réglementation environnementale et nucléaire.