Centrale nucléaire de Golfech : les deux réacteurs arrêtés à cause de la canicule

EDF va arrêter les deux réacteurs nucléaires à Golfech cette semaine à cause de la canicule.

Golfech, France

EDF a annoncé la nouvelle ce lundi : le réacteur numéro 2 de Golfech doit s'arrêter à partir de mardi soir et le réacteur numéro 1 à partir de mercredi. Des réacteurs dont le redémarrage est prévu le mardi 30 juillet. "La date de fin de cet arrêt pour contraintes environnementales correspond à la fin des prévisions de température disponibles. Cet arrêt est susceptible de se prolonger", a précisé EDF.

Ne pas réchauffer l'eau des rivières

La centrale de Golfech, qui compte deux réacteurs de 1.300 MW chacun, est arrêtée à cause des fortes chaleurs annoncées cette semaine (plus de 40 degrés attendus dans le Tarn-et-Garonne). L'électricien utilise en effet l'eau des fleuves pour refroidir les réacteurs avant de la rejeter. Sauf que l'eau ne doit pas atteindre une certaine température, au risque de causer des dégâts au niveau de la faune et de la flore.

Les deux réacteurs de Golfech produisent chaque année entre 15 et 20 milliards de kWh. Ce qui représente près de 5% de la production d’électricité nucléaire en France.