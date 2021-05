Centrale nucléaire de Plogoff : "Mitterrand a marqué au fer rouge la vie de la commune"

Lorsqu'il décide de mettre un terme au projet de centrale nucléaire à Plogoff en 1981, François Mitterrand a changé le destin de la commune finistérienne. Le maire de la commune se souvient de son élection.

En avril 1981, François Mitterrand se rend à Brest pour un meeting et l'ouvre de cette façon : "Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire." Un soulagement pour les habitants de la commune qui mènent une guerre judiciaire et psychologique contre l'État qui tente d'y construire une centrale nucléaire depuis 1974.

"La place de la mairie s'est retrouvée noire de monde"

Il y a 40 ans, le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu. Le maire de Plogoff, Joël Yvenou est sur place et se souvient : "On a vu son visage s'afficher sur le téléviseur. Il y a eu quelques secondes de stupéfaction puis instantanément, tout le monde s'est rué sur la place de la mairie qui s'est retrouvée noire de monde. Il y a eu des pleurs et des cris de joie parce que tout le monde a très vite compris qu'il n'y aurait pas de centrale nucléaire à Plogoff."

Néanmoins, aujourd'hui, la figure de Mitterrand s'efface peu à peu des mémoires : "Les gens en parlent toujours mais ces élections ont eu lieu en 1981. Beaucoup des participants de cette révolte ne sont malheureusement plus de ce monde". Cependant, il le reconnait : "Mitterrand a marqué la vie de la commune au fer rouge. Tous les Plogoffistes, quelque soit leur profession, ont été impactés par cette décision là."