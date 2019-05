Centre éducatif fermé de Forbach : de nouveaux bâtiments et un poulailler

Ce vendredi 24 mai, les deux nouveaux pavillons du CEF de Forbach ont été inaugurés. L'occasion aussi de découvrir les poules, les pigeons et la chatte du centre éducatif fermé qui depuis un an a décidé de mettre en avant la médiation animale.

Forbach, France

Près de 550 000 euros de travaux au centre éducatif fermé de Forbach. Les " CEF ", c'est une alternative à la prison, pour des mineurs âgés entre 13 et 16 ans et et multirécidivistes.

En ce moment, ils sont 10 garçons à être accueillis en Moselle-Est. Ouvert en 2007, le " CEF " de Forbach a donc subi un lifting à la fin de l'année 2018. Deux pavillons jouxtant le pôle hébergement ont été construits et ils ont été inaugurés ce vendredi.

L' un des deux pavillons du pôle d'hébergement abrite une salle de détente et une cuisine © Radio France - Thomas Jeangeorge

Pour Christophe Weber, le directeur du " CEF " de Forbach, ces nouveaux aménagements sont " un plus " pour le bien-être des adolescents.

Christophe Weber, le directeur du CEF de Forbach détaille le chantier mené l'an passé sur le site Copier

Des poules, des pigeons et Mimiss

Depuis plus d'un an, le " CEF " de Forbach développe aussi des projets autour de la médiation animale. Le centre accueille une chatte surnommée " Mimiss ". Les adolescents lui ont construit un abri.

la chatte du " CEF de Forbach " a été surnommée Mimiss © Radio France - Thomas Jeangeorge

Il y a aussi un poulailler, un pigeonnier. Et ceux qui le souhaitent peuvent participer en Alsace à des séances d' équithérapie. Pour François Portilla, éducateur spécialisé en charge de cet atelier, ce contact avec les animaux permet aux jeunes de se " responsabiliser ".

Visite du poulailler du CEF de Forbach avec François Portilla Copier

Le pigeonnier construit par les jeunes du " CEF " de Forbach © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le " CEF " de Forbach est un établissement de la Fondation Vincent de Paul. Il emploie 29 personnes (éducateurs spécialisés, personnels administratifs et techniques, enseignants et psychologues. Depuis son ouverture, en 2007, il a accueilli plus de 200 jeunes.

La durée du placement en centre éducatif fermé, est de 6 mois, renouvelable une seule fois. Les mineurs sont confiés au " CEF " par un juge pour enfants ou un juge d'instruction.