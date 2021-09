La justice rejette la requête demandant la fermeture du Centre de Rétention d'Hendaye

Le Centre de Rétention administratif d'Hendaye ne fermera pas ses portes. Le tribunal administratif de Pau a rendu sa décision ce mardi après-midi après avoir examiné les deux requêtes déposées par l'association "Avocats pour la défense des étrangers" suite à l'incendie du dimanche 19 septembre.

Le collectif assure que la sécurité des retenus et du personnel administratif n'est pas assurée, et rappelle que la décontamination des locaux est en cours. L'avocate Mikele Dumaz-Zamora affirme être "surprise, choquée et effrayée" par la décision, et précise que le collectif fera appel dans un délai de quinze jours. Le recours devrait être examiné dans la foulée.

Au cours de l'audience lundi après-midi, les avocats avaient demandé la fermeture du CRA estimant que dans le centre, les retenus ne sont pas en sécurité. Le représentant de l'État avait expliqué que les arguments des avocats étaient "obsolètes et inexacts" étant donné que la réparation de la porte de la cour et la décontamination du site sont déjà en cours. Les avocats déplorent qu'à la barre, le représentant de l'État n'a montré aucune preuve. Lors de l'incendie, 24 personnes avaient dû été évacuées et placées dans une seule et même pièce le temps de l'intervention. Une situation qu'a dénoncé également la Cimade La seule association habilitée à intervenir dans le Centre avait d'ailleurs décidé la semaine dernière de ne plus intervenir tant que des travaux ne seraient pas effectués.