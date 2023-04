Centre social du Biollay dégradé par un incendie : "un acte malveillant et stupide" pour le maire de Chambéry

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, vers 22h30, devant le centre social et d'animation du Biollay rue Oradour-sur-Glane à Chambéry. Quatorze pompiers ont été mobilisés avec deux lances pour éteindre le sinistre, heureusement il n' a pas eu de blessé. L'origine de cet incendie est un feu de scooter qui s'est propagé au bâtiment dans les minutes suivantes.

D'importantes dégradations au niveau du centre social

Ce dernier a généré des dégradations importantes sur la façade du centre social et dans un local du 1er étage, "quotidiennement utilisée par le centre social dans le cadre des activités proposées aux habitants : cours d'aquarelle, soutien scolaires pour les élèves en difficulté, etc" précise la ville de Chambéry, ce dimanche, dans un communiqué de presse. "La caméra de vidéo protection située sur la façade du bâtiment pourrait avoir été visée" ajoute ce communiqué.

Le maire "condamne avec la plus grande fermeté"

Le maire de Chambéry, Thierry Repentin précise ce dimanche : "je condamne avec la plus grande fermeté cet acte malveillant et stupide. La Ville va porter plainte et j'espère que l'enquête permettra d'identifier le ou les coupables de ces dégradations".

"Dès mardi (...), la Ville se mettra en ordre de marche pour relocaliser les activités du centre social dans d'autres salles du quartier : les habitantes et habitants du Biollay n'ont pas à payer pour la malveillance de quelques-uns". "Les habitantes et habitants du Biollay ont le droit, comme les autres, de vivre dans un environnement apaisé de tout trafic. La caméra de vidéo protection incendiée sera remplacée dans les meilleurs délais".