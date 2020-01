Centre Val de Loire : le premier emploi franc de la région est signé à Orléans

Orléans, France

Les emplois francs c'est un dispositif d'aide à l'embauche destiné aux quartiers difficiles. Lancés à l'échelle nationale à titre expérimental depuis un an et demi par le gouvernement, ils entrent dans leur phase active. Le premier de ces contrats en région Centre Val de Loire a été signé, ce mercredi, à Orléans à l'agence Pôle Emploi du quartier de La Source.

52 quartiers éligibles, 600 contrats attendus

Le dispositif est simple : l'Etat aide financièrement les entreprises et les associations, dans n'importe quel secteur, pourvu qu'elles recrutent des habitants qui résident dans ces quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV). L'entreprise, elle, peut être implantée n'importe où.

"Dans la région, le taux de chômage est de 8.2% au dernier trimestre de l'année 2019, légèrement inférieur à la moyenne nationale alors que dans ces quartiers il est nettement plus élevé" explique Pierre Pouëssel, le préfet du Loiret et de la région Centre val de Loire. "C'est souvent le double, voire le triple, donc notre objectif fondamental c'est de développer l'emploi dans ces quartiers défavorisés, où il y a nous le savons des compétences et des talents" dit-il.

Dispositif simple, pas de condition d'âge

Ce dispositif d'aide à l'embauche est plus simple que ceux qui ont existé jusque là, ajoute le Préfet. "Depuis 30-40 ans il y a eu une succession de dispositifs d'emplois aidés, il y avait des conditions d'âge, etc. Là ce n'est pas le cas. La seule condition c'est le lieu de résidence du demandeur d'emploi, vous habitez dans ces quartiers, peu importe le reste, vous êtes éligible au dispositif" explique Pierre Pouëssel.

Déhia Khélifi, elle, était au chomage depuis un an et demi après avoir été auxiliaire de vie. A 34 ans cette habitante du quartier de La Source à Orléans vient de signer le premier contrat "Emploi franc" de la région Centre val de loire. Elle est embauchée en contrat à durée déterminée (CDD) pour 6 mois, elle va vendre des fruits et des légumes. "Je suis vraiment très heureuse, c'est à côté de la maison, je suis une maman de 3 enfants, cela me permet de m'organiser et d'avoir un emploi stable".

C'est Ali Tuzen, gérant de la société "Les saveurs du jardin", un primeur à Olivet (Loiret) qui l'a recrutée. En embauchant Déhia, il perçoit de l'Etat 5000 € sur 2 ans. "C'est une aide financière qui n'est pas négligeable, l'entreprise compte 8 personnes et nous voulons nous développer" dit-il. "Cela nous permet aussi de dire aux chefs d'entreprises, allez chercher vos salariés dans ces quartiers "difficiles" car il y a des compétences".

Déhia Khelifi et Ali Tuzen signent ensemble le premier emploi franc - Lydie Lahaix

Un discours auquel adhère complètement Virginie Coppens-Ménager, directrice régionale Pôle Emploi Centre Val de Loire "L'idée du dispositif des emplois francs est d'aider l'entreprise à sortir du CV, de l'adresse où habite le demandeur d'emploi, qui a les compétences qui sont recherchées. Cela permet de _lutter contre la discrimination à l'embauche_".

Le montant de l'aide financière accordée par l'Etat aux employeurs est de 5000 € par an sur 3 ans pour une embauche en CDI (contrat à durée indéterminée) et de 2500 euros par an sur 2 ans maximum pour une embauche en CDD (contrat à durée déterminée) d'au moins 6 mois.

Dans la région Centre Val de Loire, le dispositif concerne 52 quartiers, dont 19 dans le Loiret. L'objectif est de signer 600 contrats, dont 198 dans le Loiret.

Si vous êtes intéressés par ce dispositif des emplois francs, que vous soyez employeurs ou candidats, vous pouvez appeler le service de Pôle Emploi, au 39.95