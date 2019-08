Centre-Val de Loire : les six départements prennent des arrêtés pour empêcher la tenue d'un Teknival

Les préfectures des six départements du Centre-Val de Loire prennent deux arrêtés pour empêcher la tenue d'un Teknival cette semaine. Par manque de moyen pour assurer la sécurité et pour lutter contre les incendies, tout événement festif et musical est interdit entre les 14 et 19 août prochain.

Centre-Val de Loire, France

Les préfectures des six départements de la région Centre-Val de Loire prennent les choses en main pour empêcher la tenue d'un Teknival, potentiellement prévu dans la semaine dans l'un de ces départements. Deux arrêtés préfectoraux ont donc été prononcés ce lundi empêchant la circulation de poids-lourds sur les réseaux routiers du Loiret et une interdiction de rassemblements festifs à caractère musical. Le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loiret et le Loir-et-Cher sont donc concernés par ces arrêtés.

Le but est avant tout de lutter "contre les incendies, de secours aux personnes, de sécurité sanitaire et de sécurité routière", précisent les six préfectures dans un communiqué publié ce lundi. Par manque de moyen et à cause de la sécheresse, elles veulent surtout éviter un incident pour ce pont du 15 août.

Rassemblements festifs à caractère musical interdits

Selon le communiqué, plusieurs milliers de personnes seraient attendues entre le 14 et le 19 août dans le département du Loiret pour un événement musical alors qu'aucune déclaration n'a été déposée en Préfecture. On ne sait pas encore dans quel endroit pourrait se dérouler ce Teknival et s'il aura bien lieu.

Par crainte de débordement, et n'ayant pas les moyens pour mobiliser un nombre suffisant de force de l'ordre, les six départements du Centre-Val de Loire prennent donc un arrêté interdisant "les rassemblements festifs à caractère musical" dans le Loiret du 14 au 19 août inclus.

Interdiction de circuler pour les poids-lourds

Les six différentes préfectures décident également d'interdire la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur l'ensemble des réseaux routiers du Loiret. Seuls les véhicules pouvant transporter du matériel "susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée notamment la sonorisation, sound system, ou amplificateur" sont concernés détaille le comminqué des six Préfectures. Une interdiction active entre le mercredi 14 août 8 h et lundi 19 août 6 h.

Le communiqué rappelle qu'en cas de non respect de ces arrêtés et d'organisation d'une manifestation non déclarée, "les organisateurs risquent une contravention de plus de 1 500 euros". Le matériel de sonorisation peut-être saisi pour un maximum de six mois. Les participants à ce possible Teknival pourront également être sanctionnés.

Le dialogue reste néanmoins ouvert entre les organisateurs et les services de l'État conclu le communiqué.