Centre-Val de Loire : un trafic international d'huile de friture usagée démantelé

Un trafic international d'huile de friture usagée ayant écoulé 385 tonnes de produit pour un préjudice de plus de 460 000 euros a été démantelé jeudi 8 juin au Gault-Saint-Denis, au sud de Chartres (Eure-et-Loir), annonce jeudi 15 juin la gendarmerie nationale. Le réseau criminel volait de grande quantité d'huile dans des fast-food et des collectivités. Il est soupçonné d'avoir détourné cette huile "du circuit traditionnel de recyclage" pour les revendre sous forme de "biocarburant à l'étranger", notamment aux Pays-Bas, indique la gendarmerie dans un communiqué. Quatre personnes ont été mises en examen lundi 12 juin pour "vols, recels et gestion irrégulière de déchets en bande organisée". Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Tout a commencé à la fin du mois de janvier, lorsque les gendarmeries d'Eure-et-Loir et d'Indre-et-Loire ont été avisées d' une série de vols d'huile de friture usagée et de contenants spécifiques à leur activité de recyclage. À Saint-Pierre-des-Corps, deux Bulgares de 20 et 39 ans avaient été interpellés en flagrant délit en train de siphonner les cuves enterrées du MacDonald's, en pleine nuit. Très vite, le lien était fait avec d'autres vols du même genre, quelques jours plus tôt, dans quatre restaurants d'Indre-et-Loire. Ils se faisaient passer pour des salariés d'une entreprise chargée de récupérer l'huile de friture usagée.

Ces deux hommes ont été jugés en comparution immédiate, courant février. Mais les enquêteurs pressentaient que, derrière eux, se cachait potentiellement un réseau, étant donné la récurrence de ce type de faits. "En trois mois, plus de 52 faits avaient été perpétrés" dans des fast-food et collectivités, explique la gendarmerie nationale dans un communiqué. Les investigations ont permis de mettre en évidence "une structure criminelle qui disposait d’un hangar de stockage à Gault-Saint-Denis où plus d’une dizaine d’utilitaires viennent tous les jours déposer des fûts de 200 litres".

De l'huile de friture usagée envoyée aux Pays-Bas

Parallèlement, les enquêteurs ont appris que la police belge investiguait également sur une partie de ce réseau sous l'égide d'Europol. Deux autres dépôts ont été identifiés en France, dans les départements de la Gironde et du Nord, ainsi que deux autres en Allemagne, tous gérés par cette même organisation. "En un peu plus de deux mois, 14 transports d’huile sont réalisés depuis le dépôt situé sur la commune de Gault-Saint-Denis à destination des Pays-Bas, ce qui représente 385 tonnes d’huile pour un préjudice de plus de 460 000 euros", précise la gendarmerie.

"Pour mettre fin aux agissements de cette bande organisée, une opération judiciaire a été déclenchée le 8 juin 2023", simultanément dans le dépôt d'Eure-et-Loir, dans ceux de Gironde et du Nord, ainsi qu'en Belgique. Six personnes ont été interpellées sur le territoire français, où "plus de 550 fûts, ainsi que plus de 26 000 litres d’huile de friture usagée" ont été découverts. Quatre d'entre elles ont été mises en examen lundi 12 juin, parmi lesquelles trois ont été placées en détention provisoire.

À lire aussi Limoges : ils faisaient leur beurre en volant de l'huile de friture

L'enquête ouverte par le parquet de Chartres se poursuit. "Face à l’ampleur des faits et eu égard à la physionomie des malfaiteurs ainsi qu’à ses modes d’action, une cellule d’enquête nationale spécialement dédiée à ce phénomène a été mise en place", explique la gendarmerie nationale. Placée sous la direction de la Section de recherche d’Orléans, elle réunit également des gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et du groupement de gendarmerie départementale d'Eure-et-Loir.

L'huile de friture usagée, autrefois simple déchet issu de la restauration, est aujourd'hui convoitée par l'industrie des biocarburants. Des véhicules équipés d'anciennes motorisations diesel peuvent rouler à l'aide de ce carburant, versé pur ou dilué l'hiver car elle se fige à basse température. Airbus multiplie également les vols tests à base de biocarburant, avec 0% de kérosène. La filière est donc en pleine expansion et les enquêteurs le savent pertinemment, ce réseau démantelé n'est que le premier étage de la fusée. D'ailleurs, selon les informations de France Bleu Touraine, les autorités ont arrêté deux fourgons qui transportaient de l'huile de friture usagée sur l'A10, au mois de mars, dans le département de l'Indre-et-Loire.